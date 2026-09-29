聽新聞
0:00 / 0:00

日股市值王 今年來換四家

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日股市值冠軍爭奪日益激烈，頻繁洗牌。今年共有四家公司登上市值第一，是金融資訊服務機構QUICK可追溯的資料中，自1980年以來首見。隨著經濟結構改變，市場正積極尋找下一個主導日本經濟的產業。

截至28日，日本市值最高的是三菱日聯金融集團，達2,809億美元；其次為2,772億美元的豐田汽車（Toyota）。第三是軟銀集團，市值為2,268億美元。自今年年中以來，市值排行榜最前段的企業排名頻繁洗牌。

6月1日，軟銀集團超越豐田，打破豐田自2003年12月以來穩坐日本市值第一的局面，約22年來首度易主。6月4日豐田重新超車，12日則換成鎧俠控股（Kioxia）躍居第一。7月13日，三菱日聯奪下首位，此後與豐田互有超越、持續纏鬥。

從1980年代起便從事日本股票投資的一吉資產管理社長秋野充成表示，「這反映出歷史上前所未有的產業結構劇烈變化。」，這並不是豐田變弱，而是「新產業『萌芽』正在成長的證明」。

帶動市值冠軍企業更迭的主要因素，是人工智慧（AI）及半導體股票的全球熱潮，這也是日經平均股價升上7萬日圓大關、締造歷史高點的重要推動力。

隨著AI資料中心需求增加，記憶體需求也快速成長，帶動鎧俠市值一度升至60兆日圓大關以上，從2025年底的第43名一路躍升。

長期受到泡沫經濟崩潰後通貨緊縮及低利率環境拖累的銀行股，也因為「利率上升的時代」重新受到市場青睞。三菱日聯登頂，是銀行業自1986年住友銀行以來首度坐上日股市值王寶座。

日股 市值 豐田

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050投資人喊「有賺到」！台股市值躍全球第4 周冠男勸別忙進忙出

ETF布局 Q4股優於債 透過台股、海外科技股搶成長商機

日股年至今漲四成…放大投資效益 首選日圓計價日股基金

九檔股票ETF 創新高價

相關新聞

美債拋售潮 恐捲土重來

美國總統川普周末拒絕伊朗提案，觸動國際油價28日上漲，進而加劇市場對通膨的擔憂，讓美債拋售潮捲土重來。

Anthropic攻AI砸1,800億美元 輝達推新利器防AI代理失控

輝達28日透露，Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者（Neocloud）簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力，價值已超過1,800億美元。由於這些業者主要部署輝達晶片，所以輝達和Anthropic這兩家公司正形成高度交織的生態系。另外，輝達同日推出新的AI安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。

放話抑制油價 川普：禁柴油出口...非常認真看待

美國總統川普說，他還是「非常認真」看待是不是要限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。不過他的行政團隊持續把重點放在其他可行的方法之上。

日股市值王 今年來換四家

日股市值冠軍爭奪日益激烈，頻繁洗牌。今年共有四家公司登上市值第一，是金融資訊服務機構QUICK可追溯的資料中，自1980年以來首見。隨著經濟結構改變，市場正積極尋找下一個主導日本經濟的產業。

輝達買庫藏 1,500億美元上膛

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）庫藏股計畫將追加1,500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追加的1100億美元，創下史上最高庫藏股追加規模，也展現執行長黃仁勳對該公司持續成長的信心。

試飛刷新紀錄 SpaceX 星艦進入地球軌道

SpaceX的星艦（Starship）火箭28日進行第14次試飛，在升空途中一度因引擎故障，決定放棄進入軌道，但團隊重新評估後改變決定，最終成功完成點火，首度進入地球軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。