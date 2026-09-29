日股市值王 今年來換四家

日股市值冠軍爭奪日益激烈，頻繁洗牌。今年共有四家公司登上市值第一，是金融資訊服務機構QUICK可追溯的資料中，自1980年以來首見。隨著經濟結構改變，市場正積極尋找下一個主導日本經濟的產業。

截至28日，日本市值最高的是三菱日聯金融集團，達2,809億美元；其次為2,772億美元的豐田汽車（Toyota）。第三是軟銀集團，市值為2,268億美元。自今年年中以來，市值排行榜最前段的企業排名頻繁洗牌。

6月1日，軟銀集團超越豐田，打破豐田自2003年12月以來穩坐日本市值第一的局面，約22年來首度易主。6月4日豐田重新超車，12日則換成鎧俠控股（Kioxia）躍居第一。7月13日，三菱日聯奪下首位，此後與豐田互有超越、持續纏鬥。

從1980年代起便從事日本股票投資的一吉資產管理社長秋野充成表示，「這反映出歷史上前所未有的產業結構劇烈變化。」，這並不是豐田變弱，而是「新產業『萌芽』正在成長的證明」。

帶動市值冠軍企業更迭的主要因素，是人工智慧（AI）及半導體股票的全球熱潮，這也是日經平均股價升上7萬日圓大關、締造歷史高點的重要推動力。

隨著AI資料中心需求增加，記憶體需求也快速成長，帶動鎧俠市值一度升至60兆日圓大關以上，從2025年底的第43名一路躍升。

長期受到泡沫經濟崩潰後通貨緊縮及低利率環境拖累的銀行股，也因為「利率上升的時代」重新受到市場青睞。三菱日聯登頂，是銀行業自1986年住友銀行以來首度坐上日股市值王寶座。