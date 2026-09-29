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Anthropic攻AI砸1,800億美元 輝達推新利器防AI代理失控

經濟日報／ 編譯林聰毅陳苓／綜合外電
Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力。（路透）
Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力。（路透）

輝達28日透露，Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者（Neocloud）簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力，價值已超過1,800億美元。由於這些業者主要部署輝達晶片，所以輝達和Anthropic這兩家公司正形成高度交織的生態系。另外，輝達同日推出新的AI安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。

1,800億美元並非單一合約的金額，而是這兩家公司透過眾多中間機構和資料中心營運商達成的雲端運算協議、股權承諾，以及基礎設施交易的累積價值。相關的算力協議將在2028年前陸續交付。

其中，Anthropic與輝達支持的雲端服務商Lambda簽署了350億美元雲端運算協議，以取得約350 MW的算力，相關資料中心位於德州，由Hut 8開發。在這筆交易中，輝達同時扮演晶片供應商、Lambda投資人等多重角色。

另一筆規模更大的交易是Anthropic與Nscale簽署450億美元、為期六年的協議，預計在美國西維吉尼亞州取得約460MW、採用輝達Vera Rubin架構的算力。

在股權方面，輝達在2025年11月承諾投資Anthropic多達100億美元，而Microsoft另承諾50億美元；同一安排下，Anthropic也承諾斥資300億美元使用Microsoft Azure的運算服務。

輝達28日發布的是雙層的AI安全系統，其中一個是名為「OpenShell」，以輝達中央處理器（CPU）的硬體功能來控制AI代理。輝達也與安謀（Arm）、英特爾等合作，確保安全系統能在安謀與英特爾的CPU上運作。

輝達企業運算副總波塔諾（Justin Boitano）表示，這些工具能阻止Hugging Face的攻擊事件。他說：「就我們所知，要是前沿實驗室在早期模型評估時，就使用新安全平台，可阻止入侵。我們公開推動（新工具），希望大家與我們攜手合作。」

輝達的另一系統名為「Sentry」，使用另一輝達晶片搭配OpenShell。如果AI代理試圖逃離CPU的限制，能以此阻斷失控的AI代理。輝達工具使用數學公式，來偵測試圖繞道的AI代理，例如AI代理可能會生成「子代理」（sub-agent），來規避系統對主要AI代理的阻礙。

OpenAI與Anthropic的AI代理，傳出多度駭入企業與政府系統，兩家公司正進行調查。

Anthropic Microsoft 輝達

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