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美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

沙國東西油管部分修復 恢復石油出口

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

沙烏地阿拉伯東─西向油管局部修復，開始出口石油，每日輸送量約350萬桶，將有助於緩解國際油市緊俏。

這條油管的總輸送能量為每日700萬桶，在損壞前約500萬桶供出口。油管修復後，將使沙國能將東部生產的石油經過油管運送到紅海岸的揚布港，裝船後經由蘇伊士運河輸出，能夠繞過荷莫茲海峽的封鎖。恢復出口之後，歐洲買家已獲得油貨分配。

熟悉此事的人士表示，東西油管完全恢復需要6周時間。交易商指出，油管復原後，將觀察沙國能從荷莫茲海峽出口多少石油。9月期間沙國每日經由海峽出口約500萬桶石油，大部分運往亞洲。

石油 修復 荷莫茲海峽

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