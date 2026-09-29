監管角力…川普見Anthropic執行長 稱不應放慢AI發展

美國總統川普大力支持發展人工智慧（ＡＩ），讓美國在此一領域繼續保持領先地位。但Anthropic等部分ＡＩ公司則認為，有必要放慢速度和制定完善的監管框架。川普廿七日則證實，與ＡＩ新創公司Anthropic執行長阿莫戴當晚共進晚餐。這是兩人首度單獨會面。

紐約時報廿七日引述一位美國官員及一位知情人士報導，這場餐敘的地點在白宮。阿莫戴上周因行程問題而未出席川普在白宮為中國大陸國家主席習近平設的國宴。

就在兩人共進晚餐前夕，美國新聞網站Axios廿七日報導，一份來源不明的簡報在白宮流傳，似乎由阿莫戴的競爭對手散布，內容指控阿莫戴「長久以來一直攻擊川普」，且「阿莫戴和民主黨關係密切」；至於Anthropic今年與五角大廈決裂，正是「阿莫戴不信任川普的證明」。

一位消息人士說，該簡報鎖定影響川普，他很可能看到。該Axios報導提到，阿莫戴過去和川普2.0政府溝通不良，已令Anthropic在經營上付出代價。不過，由於Anthropic市值達數千億美元且快要上市，所以川普政府難以對阿莫戴的聲音置之不理。

川普廿七日在伊利諾州出席「總統盃」高球賽時向福斯新聞表明，「我們大概（在ＡＩ發展上）領先中國約一年半，我們處於領先地位，還正興建數兆美元的龐大（ＡＩ基礎）設施。我們幹嘛放棄優勢？」他還說，自己不擔心ＡＩ代理人失控的安全事件，對ＡＩ技術及其潛力深具信心。

Anthropic研究員考克森日前離職時，示警ＡＩ恐毀滅人類。包含微軟共同創辦人比爾蓋茲的諸多業界人士也表達類似觀點。多位川普顧問則批評Anthropic遊說美國政府制定有利自身的監管政策，並駁斥這類「ＡＩ末日論」。

川普九月初也在播客節目「All-In」，回應科技領袖提出的相關警語，強調「機器人不會統治世界，ＡＩ也不會統治世界。這全都是騙局」。但他坦言，大家必須謹慎一點，「不過，這並不代表我們要扼殺一個（新興）產業」。

Anthropic與川普政府對什麼是適當監管，已爭論一年多。一位白宮官員重申川普的觀點，即美國必須保持ＡＩ的領先地位、ＡＩ必須以保護美國利益及消費者為導向。

鑒於白宮六月以安全風險為由，迫使Anthropic關閉兩個ＡＩ模型的存取權限，為期兩周半；五角大廈今年也將該公司列為安全風險。因此這場「川阿會」也許能為Anthropic提供一個改善與修補彼此關係的契機。