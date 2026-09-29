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放話抑制油價 川普：禁柴油出口...非常認真看待

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普說，他還是「非常認真」看待是不是要限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。路透
美國總統川普說，他還是「非常認真」看待是不是要限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。路透

美國總統川普說，他還是「非常認真」看待是不是要限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。不過他的行政團隊持續把重點放在其他可行的方法之上。

川普27日對福斯新聞記者說，禁止出口的話，「往往會讓汽車使用的汽油價格略為提高，所以我們非常認真嚴謹看待。我們可能會這麼做」。

高盛在最新的分析報告中指出，一旦美國真的下達禁令，初期柴油每加侖估跌0.25美元。以美國國內的儲存量能，大約九到十周或更快，庫存就會滿載。然而，柴油、汽油、飛機燃油大多是一起生產，柴油不能出口庫存節節高，業者自然要減產，於是波及汽油的產量也會變少，推升汽油價格。

高盛估計，若是柴油庫存滿了但禁令還在，零售汽油價格接著每周會每加侖漲0.3美元。

柴油是農業設備、貨運火車、卡車、廂型車等裝備所使用的燃料。

全球燃料市場因為荷莫茲海峽危機、烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施，一直混亂動盪。美國成為確保可以拿到貨品的全球最終供應者，柴油出口量因而激增，上個月的周出口量創新高，每天幾近出口200萬桶。

白宮國家經濟會議主任哈塞特、財政部長貝森特、貿易代表葛里爾，過去一周已在分析若是短期禁止柴油出口，可能會有什麼後果，凸顯了川普政府認真考慮這麼做。

能源部長萊特上周策早曾表示，政府正在研議敦促業者自願限縮出口，做為政府出面禁止的替代方案。

柴油 高盛 汽油

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