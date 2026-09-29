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日銀打通膨 將加快升息
日本銀行（央行）28日公布的7月會議紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，其中一些人主張加快升息步伐，顯示日銀可能進一步升息。日本最高外匯事務官員三村淳同日就疲軟的日圓發出警告，對匯市進行口頭干預。但這些消息都未能有效提振日圓行情。
根據彭博資訊的報價，日圓兌美元28日接近平盤，微升0.04%，報157.21。
一名委員指出：「市場似乎預期日銀約每隔六個月升息一次，但基本通膨已接近2%，日銀也更需要防範通膨升溫，因此升息步伐可能比市場預期更快。」
另一名委員表示，日銀應密切留意物價漲勢，「靈活調整政策利率」。
第三名委員則主張加快升息，認為繼續等待的風險已不容忽視；一旦通膨風險成真，經濟可能遭受嚴重損害。
會議紀錄顯示，九名決策委員中有多人認為，日銀的政策重點正逐漸轉變：過去著重推升物價，如今則要讓基礎通膨穩定在2%目標附近。日銀在7月30日至31日的會議上維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超過目標，並表示往後討論政策時，將更重視物價上漲風險。
日銀6月升息、7月按兵不動，9月則將政策利率調高至1.25%，創31年來新高，因中東戰事與日圓持續疲弱，推高日本進口燃料和原物料進口價格。
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