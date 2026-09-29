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美債拋售潮 恐捲土重來

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普稱「一直考慮」恢復對伊朗的攻擊，不排除在期中選舉前再次出手。（路透）
川普稱「一直考慮」恢復對伊朗的攻擊，不排除在期中選舉前再次出手。（路透）

美國總統川普周末拒絕伊朗提案，觸動國際油價28日上漲，進而加劇市場對通膨的擔憂，讓美債拋售潮捲土重來。

川普27日受訪表示，美伊預計本周展開更多談判，區域消息人士證實最快28日啟動新一輪間接對話，但川普也稱「一直考慮」恢復對伊朗的攻擊，不排除在期中選舉前再次出手。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨28日攀漲2.5%，報每桶106.91美元，西德州原油期貨上漲2.7%，達到每桶94.95美元。油價盤中漲幅一度達到4%，但在傳出沙烏地阿拉伯東西向輸油管在完成修復後恢復石油出口後，漲幅有所收斂。

對利率敏感的短天期美債與其他國家的債券，28日下跌。美國2年期公債殖利率上升5個基點至4.91%，日、澳、德、英同期限的債券，亦出現類似走勢。

川普27日接受政治新聞網Axios電話訪問表示：「我預期本周與伊朗進行更多談判。他們想達成協議，但內容不是我想要的協議。那些條件放在一年前，我們或許還能接受，現在他們已經錯估情勢。」

不過，目前雙方在關鍵議題上仍有差距，能否縮小分歧仍是未知數。伊朗希望聚焦荷莫茲海峽及美國海上封鎖問題，川普政府則要求德黑蘭在核問題上讓步。

福斯新聞報導，川普同日出席PGA巡迴賽總統盃（Presidents Cup）再強調軍事選項。他表示，相信美國很快能贏得對伊朗的戰爭，一旦戰爭結束，油價將大幅回落至戰前水準，而整場戰爭的關鍵是確保伊朗不會擁有核武。

問及美國目前是靠軍事還是經濟手段取得優勢時，川普表示兩者皆是，並稱：「我認為我們會用兩種方式獲勝。事實上，從軍事角度來看，我們已經贏了，但這並不代表我們已經停止。」

至於是否可能在11月期中選舉前再次對伊朗發動軍事攻擊，川普也未排除可能性。他說：「我不想這麼說。我的意思是，這是有可能的，但我就是不想這麼說。」

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