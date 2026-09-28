快訊

福德宮送甘蔗蔣萬安疏忽忘帶走 董事長吐心情：我感情上是支持他的

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受油價和美債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。 路透
受油價和美債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。 路透

油價和美國公債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。道瓊工業指數下跌368點，或0.7%；標普500和那斯達克指數分別各下跌約0.5%；費城半導體指數跌1.2%，台積電ADR則跌0.8%。

輝達漲逾3%。該公司庫藏股計畫將追加1,500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追加的1,100億美元，創下史上最高庫藏股追加規模。

在美國總統川普拒絕伊朗提出的停火條件後，西德州中級原油期貨上漲約2%至每桶94.4美元，布蘭特原油期貨則上漲逾2%至106.79美元。

美債殖利率則延續上周漲勢。美國10年期公債殖利率漲至逾5.2%，30年期殖利率則突破5.5%，皆達到多年來高點。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問表示，即便伊朗戰爭結束和油價下跌，公債殖利率也可能維持在高位。他表示，能源價格上漲已加劇殖利率變動，供需之間將持續存在龐大的不平衡。

Oppenheimer分析師John Stoltzfus則在給客戶報告中表示，「我們認為，近期的油價和利率波動暗示著市場正在朝向一個新常態邁進，而非加劇的波動性和龐大的向下風險」。

利率仍將是本周市場焦點，一系列重要經濟數據即將發布。美國聯準會（Fed）青睞的通膨指標、8月個人消費支出（PCE）平減指數將在30日發布；10月1日則將發布新的美國製造業採購經理人指數（PMI）數據，市場密切關注的9月非農就業報告則將在2日發布。

殖利率 油價 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

油價上漲強化升息預期 金價重挫逾2%創近2個月低點

美銀：去槓桿化風潮不利美股 緊盯美債殖利率、恐慌指數及金融股

原油價格上漲等因素牽連 印度股市暴跌

美長債殖利率升！美國與新興市場債券利差快創紀錄 亞洲當心了

相關新聞

德國示警「第二次中國衝擊」 恐傷汽車等核心產業

德國聯邦參議院近日通過一項動議，警告大陸進口增加及不公平競爭，可能衝擊德國汽車、機械製造、鋼鐵和化工等核心產業，並造成大量就業流失。動議主張，若北京未作出讓步，歐洲應擴大補償性關稅適用範圍，並加快反補貼及反傾銷調查。

油價上漲強化升息預期 金價重挫逾2%創近2個月低點

金價今天下跌逾2%，主因油價上漲加劇通膨疑慮，也強化市場對美國聯邦準備理事會（Fed）可能繼續升息的預期

沙國東西油管部分修復 恢復石油出口

沙烏地阿拉伯東─西向油管局部修復，開始出口石油，每日輸送量約350萬桶，將有助於緩解國際油市緊俏。

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

受油價和美國公債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。道瓊工業指數下跌368點，或0.7%；標普500和那斯達克指數分別各下跌約0.5%；費城半導體指數跌1.2%，台積電ADR則跌0.8%。

完成壯舉！SpaceX的星艦首度成功進入地球軌道

SpaceX的星艦（Starship）28日進行第14次試飛，在升空途中一度因真空猛禽引擎故障，決定放棄進入地球軌道，但團隊重新評估後改變決定，最終成功完成點火，首度進入地球軌道，激勵SpaceX早盤股價逆勢上漲近0.3%。

AI熱潮帶動成長 輝達庫藏股計畫追加1500億美元創紀錄

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）庫藏股計畫將追加1500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。