美超級財報周 檢視AI股

美股第4季即將迎來關鍵財報考驗，10月13日後超級財報周將由金融股揭開序幕，下旬再由大型科技企業接棒。在AI投資熱潮延續下，市場焦點正從過去追逐資本支出規模，進一步轉向企業能否將AI投資實際轉化為營收與獲利，第3季財報可望成為檢驗AI投資效益的重要觀察窗口。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，展望第4季，科技股主要變數仍是高利率環境對評價面的壓力。Fed升息後，若長天期美債殖利率持續處於高檔，高預估本益比成長股的評價擴張空間將受到限制；不過，只要企業獲利未明顯下修、EPS維持成長，仍有望部分抵銷本益比收斂壓力，後續科技股表現將更取決於基本面能否持續兌現。

值得注意的是，AI行情並未退場，而是逐步進入「獲利驗證期」。根據FactSet資料，2026年半導體產業獲利成長預估達109%，雲端服務供應商亦達57%，顯示AI需求持續轉化為企業獲利動能。

隨著AI投資規模擴大，市場關注焦點也由「投入多少資本支出」，轉向「能創造多少營收與獲利」，企業獲利能見度、自由現金流及資本投資報酬率，將成為第4季科技股重要觀察指標。

王辰方指出，各大企業正加快導入AI相關應用，AI發展也由晶片、資料中心等基礎建設，逐步向雲端服務、軟體及AI Agent等應用端延伸。

NASDAQ-100匯聚全球大型科技與創新企業，布局橫跨AI晶片、雲端運算、軟體、數位平台及新興科技，可望持續掌握全球科技產業版圖演進。

此外，00662即將於11月啟動「1拆5」分割，並預定在11月17日新受益憑證上市交易，以持有一張為例，分割後直接「一張變五張」，透過分割降低每單位交易價格及投資門檻，在AI與科技創新長線趨勢延續下，投資人可依自身資金規劃，以定期定額或分批布局方式參與全球科技成長機會。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧表示，美國NASDAQ日前一度刷新歷史新高，背後反映的並非短期題材炒作，而是市場對AI產業未來數年成長潛力的重新評價。

從半導體、資料中心，到雲端運算及AI應用，各領域資本支出仍持續增加。在AI趨勢未見降溫的情況下，美國科技股仍有機會成為第4季市場主軸。

對於看好AI與美國科技產業長期發展的投資人而言，中信NASDAQ ETF可望成為參與NASDAQ成長機會的重要投資工具。相較於押注單一個股，透過ETF一次布局NASDAQ大型科技企業，不僅能掌握AI、雲端運算、半導體及數位創新等成長趨勢，也有機會分享美國科技龍頭長期發展所帶來的投資成果。