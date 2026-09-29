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全球股市集中度持續提高 黃金商品分散投資風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
法人指出，黃金的策略配置價值在市場集中化趨勢下提供多元分散的效果。（路透）
法人指出，黃金的策略配置價值在市場集中化趨勢下提供多元分散的效果。（路透）

全球股市集中度持續提高，使投資組合容易受到少數大型企業的表現影響，因而過去五年傳統60／40投資組合所能提供的分散效果，明顯低於此前的20年，進一步凸顯尋找不同報酬來源的重要性。法人指出，黃金的策略配置價值在市場集中化趨勢下提供多元分散的效果。

貝萊德基本面股票投資團隊亞太區首席策略師貝皞晨（Ben Bei）表示，金礦股與AI股票的走勢具有較低相關性。

以三年月報酬計算，AI股票組合與S&P 500的相關係數為0.84，與FTSE金礦股指數則為-0.117。

隨著政府負債上升，市場對法定貨幣購買力的疑慮亦有所增加，帶動黃金作為儲值資產及避險工具的需求增加。2022年至2024年，各國央行及官方機構每年購入的黃金均超過1,000噸。

黃金買盤的來源亦持續擴大。2025年，穩定幣發行商Tether買入84噸黃金，僅次於波蘭央行的102噸，顯示官方部門以外亦出現大型策略性買家。

從基本面來看，金礦商自由現金流有所改善，淨負債／EBITDA下降，資本支出仍維持相對紀律，令金礦股基本面較過往周期更具韌性，也具備營運槓桿優勢。

富蘭克林證券投顧表示，中東局勢發展可能持續對通膨構成通膨壓力，進而影響Fed利率決策，過去歷史經驗也顯示，在全球金融危機、新冠疫情等重大事件初期，投資人尋求流動性帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓，但隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩。

從中長期看，因為在一個日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升，進而有利金礦股，但黃金產業型基金波動性較大，可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。

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