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完成壯舉！SpaceX的星艦首度成功進入地球軌道

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SpaceX的星艦首度成功進入地球軌道。法新社
SpaceX的星艦首度成功進入地球軌道。法新社

SpaceX的星艦（Starship）28日進行第14次試飛，在升空途中一度因真空猛禽引擎故障，決定放棄進入地球軌道，但團隊重新評估後改變決定，最終成功完成點火，首度進入地球軌道，激勵SpaceX早盤股價逆勢上漲近0.3%。

星艦在美東時間28日上午8時48分（台北時間晚間8時48分），從德州星艦基地升空。超重型助推器隨後在外海軟濺落，星艦則持續爬升。

升空途中，星艦一具真空猛禽引擎提早熄火，SpaceX一度宣布取消第二次點火，不再嘗試進入軌道。不過，團隊隨後重新檢查引擎與系統狀況，最後認定仍可繼續任務。

星艦之後點燃一具海平面猛禽引擎約19秒，完成進入軌道所需的點火。直播團隊隨即宣布「星艦已進入軌道」，確認星艦完成壯舉。

這也是SpaceX歷經13次試飛後，首度真正將星艦送入地球軌道。這次任務並搭載26枚星鏈 V3衛星，將陸續部署。

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