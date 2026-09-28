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印尼研議關閉2G網路 2900萬用戶轉換升級成挑戰

中央社／ 雅加達28日專電

印尼政府與電信業者研議關閉2G行動網路，電信業界表示，當地仍有約2900萬名用戶主要使用2G，如何協助用戶轉用4G或5G，成為2G退場面臨的主要挑戰。

印尼國家通訊社安塔拉社（Antara）今天報導，印尼全國電信業者協會（ATSI）主席馬爾萬（MarwanO. Baasir）受訪表示，研議關閉2G行動網路是加速數位轉型的一環，目前用於2G服務的900MHz頻段也可重新配置，支援4G、5G等較新技術。

不過，他指出，根據今年初至8月累計達2.97億筆的SIM卡註冊資料估算，2G用戶約占全國行動通訊用戶8%至10%；此外，印尼東部部分地區地理較偏遠，電信基礎設施建置不易，當地仍有不少人使用功能型手機，也增加2G退場難度。

印尼政府今年持續為4G、5G擴充網路及頻譜資源。根據印尼通訊與數位事務部資料，政府於7月完成700MHz及2.6GHz頻段競標，要求得標業者在5年內為538個目前沒有訊號或訊號微弱的村里提供至少4G服務，並在第5年達到全國人口至少51%的5G涵蓋率。

除擴充頻譜外，印尼通訊與數位事務部近日也就行動寬頻基礎設施發展計畫草案徵詢意見，規劃依地區條件劃分網路建設區域，由電信業者與政府分工推動，並針對較難提供服務的地區提供必要協助，以改善行動寬頻涵蓋及網路品質。

在4G、5G網路持續擴充之際，如何讓現有2G用戶轉用新網路並更換設備仍是難題。印尼全國電信業者協會目前正參考其他國家關閉2G行動網路的做法，作為相關研究及政策規劃參考。

馬爾萬說，在關閉2G行動網路的情況下，印尼政府還需要搭配法規及誘因措施，包括在宣布關閉政策後，規範僅支援2G的手機流通，以及讓支援4G、5G的手機以可負擔的價格取得，降低民眾轉換設備的負擔。

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