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AI熱潮帶動成長 輝達庫藏股計畫追加1500億美元創紀錄

中央社／ 聖克拉拉28日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）。 路透社
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）。 路透社

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）庫藏股計畫將追加1500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追加的1100億美元，創下史上最高庫藏股追加規模。

路透社報導，總部設於加州聖克拉拉（SantaClara）的輝達盤前股價一度上漲1.8%。

輝達已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，市場對其高價晶片及相關技術的需求，推動營收快速成長。

在這次追加授權額度後，庫藏股剩餘授權額度達2350億美元，輝達預計在2028年度執行完畢。

執行長黃仁勳表示：「我們的現金生成能力使我們有能力投資於推動這項轉型的新技術，並將資本回饋給股東。」

輝達上個月預測2028年度營收將成長約70%，讓質疑經歷多年爆發性成長後，AI支出熱潮還能持續多久的投資人鬆了一口氣。

輝達也持續投資AI新創公司及雲端服務提供業者，引發部分投資人關注，質疑這類資金是否間接支撐對其自家晶片的需求。

輝達 庫藏股 晶片

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