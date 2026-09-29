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股票商品吸金 債券型失色

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

資金流向顯示，美國聯準會（Fed）升息後，股票基金整體吸金為13周來新高，債券型基金吸金則是4月中旬以來最低。資金持續流向美股、新興亞股、科技、黃金基金等。

EPFR統計，到24日為止的一周，股票基金單周進帳近800億美元，債券型基金則只吸金97.5億美元。貨幣市場基金出現淨流出，終結連三周淨流入，使今年以來的淨流入金額降到759億美元。2020年以來，流入貨幣市場基金的資金已超過4.5兆美元。

美股方面，在美註冊的美股基金自第2季以來周周吸金，平均每周進帳128億美元；在美國之外註冊的美股基金也已連續吸金25周，平均每周吸金45億美元。不過，美股中小型基金及歐股基金最近數周都是淨流出較多。

在最近的一周，新興市場股票基金溫和吸金。其中，新興亞股結束連續五周的淨流出。中國大陸股票型基金的資金淨流入幾乎是前一周的三倍，台股基金吸金金額更超過前一周的18倍，但韓股基金持續承壓，淨贖回規模是前一周的2.5倍。另外，巴西基金吸金為18周以來新高。

科技相關基金持續吸金，近一周以一檔追蹤半導體的槓桿三倍ETF進帳最多。今年以來，已有330檔以上的AI相關新基金納入EPFR的資料庫，其中約半數為槓桿型基金，其他則是記憶體、資料中心、動漫、機器人等AI周邊相關基金。

最新的產品是「芒果」（MANGOS）股相關，被視為「尖牙」（FAANG）接班者，代表六家愈來愈被視為產業主要推動力的AI驅動公司，即Meta、Anthropic、輝達、Google、OpenAI與SpaceX。兩檔MANGOS ETF在追蹤指數的15天內，總資產已成長到近3,000萬美元。

2018年以來，EPFR持續統計「尖牙」相關基金的流向，去年這些基金合計吸金50億美元創歷史新高，但今年以來的淨流入不到10億美元，顯示投資情緒轉弱。

吸金 股票 美國聯準會

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