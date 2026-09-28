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台灣矽谷就業博覽會攬才 國家級政策一站式支援

中央社／ 台北28日專電

2026北美台灣科技年會推出徵才活動Taiwan Career Day矽谷就業博覽會，國發會主委葉俊顯指出，台灣不僅有具國際競爭力的發展舞台，也擁有優質醫療、宜居環境與多元文化，歡迎更多國際人才到台灣發展，與台灣一起成長。

隨著全球半導體與人工智慧（AI）產業強勁擴張，海外高階科技人才與跨國職涯布局成為企業競爭的核心重點之一。2026北美台灣科技年會（Taiwan TechSummit 2026）26日在美國加州聖塔克拉拉（SantaClara）登場，並推出徵才活動Taiwan Career Day。

Talent Taiwan一站式國際人才服務中心在現場設點，為海外科技人士、留學生及外籍專業人才提供「台灣就業金卡」諮詢、稅務與簽證法規輔導，以及赴台就業與創業的資源對接，協助海外人才建立通往台美企業的職涯橋梁。

國發會主委葉俊顯表示，面對AI與科技快速發展，人才已成為全球產業競爭的關鍵。台灣具備世界領先的半導體與資通訊產業優勢，也積極布局AI及前瞻科技，持續延攬國際優秀人才，希望讓更多海外人才看見台灣的產業與職涯機會。

工研院董事長吳政忠強調，Taiwan Career Day不只是招募，也是跨國人才與技術的鏈結。工研院代表經濟部研究機構赴美，延攬無人科技、AI、6G及矽光子等領域的資深領導人才。

主辦北美台灣科技年會的TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，攜手國發會與Talent Taiwan，不僅能將國家級攬才資源直接帶到矽谷心臟，更擴大企業招募規模，希望為全球優秀人才提供最貼近產業需求與政策支援的舞台。

現場包括美光（Micron）、聯發科、台積電、台達電、應材（Applied Materials）等30多家企業與機構在場徵才，搭配Talent Taiwan諮詢服務，求職者可同步了解回台發展優惠政策與就業金卡申請流程，實現政策利多與企業職缺的無縫對接。

大會也邀請來自Google、亞馬遜（Amazon）、Meta等科技巨頭的資深導師與工程主管在場提供一對一履歷修飾、職涯定位與面試指導，協助海外科技人士突破求職關卡。

矽谷 徵才活動 葉俊顯

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