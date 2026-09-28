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北美台灣科技年會 凸顯台美科技生態系強勁動能

中央社／ 台北28日專電

北美台灣科技年會在矽谷舉行，國發會主委葉俊顯、工研院董事長吳政忠出席。這屆年會以下一個人工智慧（AI）時代為主軸，全天活動囊括AI創新論壇、徵才博覽會及新創展演，展現@@@台美科技生態@@@系的強勁動能。

2026北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit2026）26日在美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）登場。副總統蕭美琴錄製致詞影片祝賀，她表示，台灣正積極推動AI新十大建設，身為全球AI供應鏈的核心重鎮與卓越創新的最佳夥伴，台灣與美國科技界緊密合作，共創繁榮。

葉俊顯、吳政忠及駐舊金山辦事處長伍志翔出席致詞。

葉俊顯表示，AI正在重塑全球科技與產業版圖，台灣擁有世界領先的半導體及資通訊產業實力，矽谷則匯聚全球頂尖科技企業、人才與創新能量。人才與創新將是台灣未來提升競爭力的關鍵，台灣已啟動AI新十大建設，全面布局科技、人才與產業發展，期待進一步結合台灣的產業優勢與矽谷的人才及新創能量，創造更多合作機會。

吳政忠則指出，全球科技正加速邁向代理AI（Agentic AI）與物理AI（Physical AI），台美在機器人、自主系統與無人載具等領域的合作至關重要。工研院正整合關鍵技術打造完整無人化產業鏈，並將持續深化新創育成與國際合作，協助創新團隊將研發成果推向全球市場。

北美台灣科技年會今年邁入第5屆。主辦單位TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，矽谷是全球AI創新的心臟，致力透過此活動深度鏈結國際人才、前沿新創、創投資本與科技巨頭，打造台美創新生態系。

科技 生態 台美

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