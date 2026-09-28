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日本首度認定公寓修繕圍標 37家施工公司挨罰約3.4億

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本關東地區公寓大規模修繕工程被指反覆圍標，日本公平交易委員會今天對涉案的36家施工公司、2家設計顧問公司，共38家業者祭出要求防止再犯的「排除措施命令」。

「日本經濟新聞」、「每日新聞」報導，日本公平交易委員會（簡稱日本公平會）認定這些業者違反「獨占禁止法」（反壟斷法）的「不當限制交易」規定。案件涉及的關東地區包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、栃木縣及群馬縣，共1都6縣。

這是日本首次認定公寓大規模修繕工程違反獨占禁止法。包括已解散的業者在內，共37家施工公司被命令繳納約16億日圓（約新台幣3.4億元）課徵金。

日本公平會也罕見地公布涉及圍標的公寓名單，日後公寓管理組合可能向涉案企業求償。近年公寓修繕費用持續上漲，圍標恐進一步加重住戶負擔，業界亟需恢復信任。

被處分的施工公司包括長谷工集團旗下的長谷工Reform、大京旗下的大京穴吹建設等36家；設計顧問公司則是Rinosys Corporation與翔設計。YKK APRAXY公司雖也被認定違反獨占禁止法，但因主動向日本公平會申報，適用「課徵金減免制度」而未受處分。另有數家公司因被合併或已退出大規模修繕業務，未列入處分對象。

日本公平會資料顯示，各家公司至少從2021年起反覆圍標，讓特定施工公司取得工程，實質限制市場競爭。截至2025年3月公平會進行現場搜索前，已認定涉及圍標的工程共171件，發包總額超過300億日圓。

這些工程採「設計監理方式」，也就是由設計顧問接受公寓管理組合委託、負責工程管理。負責擬定修繕計畫、協助挑選施工公司的2家顧問公司，會把預算與業者選定標準等資訊傳達給預定得標的施工公司。

在本案中，透過Rinosys參與得標分配的施工公司有37家，透過翔設計參與的有20家。顧問公司原則上向施工公司收取約5%的得標金額作為手續費。

大規模修繕工程中，本應防止預算膨脹的顧問公司卻「背叛」住戶，這種結構早有人指出。日本國土交通省2017年1月曾提醒，「部分顧問公司會操作工程，讓支付回扣的施工公司得標，誘導發包價格上升」。

同年11月，各顧問公司成立「全國公寓改修設計顧問協會」，2019年又設立負責調查與處分問題行為的「合規監督委員會」。然而，參與協會成立的翔設計本身也涉入圍標，凸顯業界自律機制的侷限。

由公寓施工公司組成的「公寓計畫修繕施工協會」，也有多家會員企業遭祭出排除措施命令。日本公平會已要請包括這兩個協會在內的3個業界團體，向業者廣為宣導，收取或支付手續費可能衍生問題。

圍標疑雲已延燒至其他地區。日本公平會7月對東海地區3縣（愛知縣、岐阜縣與三重縣）的大規模修繕工程進行現場搜索，懷疑約30家施工公司與顧問公司也反覆圍標。

若競爭機制遭到扭曲、工程費用被不當抬高，住戶恐須承擔更高費用。

專門研究公寓管理的明海大學教授小杉學指出，行政機關與業界團體應積極公開資訊、發布警告，但行政機關除明確違法行為外，難以採取具強制力的措施，業界團體自主因應也有侷限。

小杉學說：「由公寓管理組合作為當事人，要求業者提供必要資訊與說明，充分理解後再選擇業者，是非常重要的。」

日本 公寓 施工

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