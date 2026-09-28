川普拒絕伊朗停火提議 亞股收盤互有漲跌油價攀升

美國總統川普拒絕伊朗提出的為期7天停火提議，再掀通膨疑慮，亞洲股市今天收盤互有漲跌，國際油價與債券殖利率攀升，投資人則等待美國公布重要經濟數據。

法新社報導，伊朗上週在聯合國大會（UN GeneralAssembly）提出停火計畫，希望停止敵對行動並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），藉此緩解推高全球各地成本的嚴重供應危機。

然而，川普在白宮外告訴記者：「我拒絕他們的提案。」儘管如此，他也向美國新聞網站Axios表示，他預期將會恢復談判。

伊朗提出停火方案的消息上週五傳出後，國際油價下跌逾2%，但本週開盤反彈，布倫特原油價格漲逾3%，重返每桶107美元以上。這再次引發通膨疑慮，並使股市承壓。

首爾股市在長假後今天恢復交易，收盤下跌2.7%；東京、上海、馬尼拉、孟買、曼谷及雅加達股市也走低。香港、雪梨、新加坡及威靈頓股市則上漲。

債券殖利率則攀升。彭博（Bloomberg News）報導，全球債券指標平均殖利率上週突破4%，為2007年以來首見。