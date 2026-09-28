原油價格上漲等因素牽連 印度股市暴跌

受到原油價格上漲、地緣政治局勢不穩、外資持續拋售等因素影響，印度股市今天開盤後隨即暴跌。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度股市今天開盤後大幅下跌，截至印度時間上午11時，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）下跌超過1007點，至7萬2888點，跌幅達1.36%；印度Nifty 50下跌317點，至2萬2823點，跌幅達1.16%。

由於先前伊朗表示，不會放寬重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的條件，使各界認為恢復這條重要水道交通的希望變得渺茫，油價因此上漲。

印度斯坦時報指出，全球原油基準布倫特原油（Brent Crude）價格上漲超過3%，至每桶107.8美元，而原油價格走勢對全球第3大原油進口國印度而言特別有感，油價持續上漲會增加印度的進口支出、加劇通貨膨脹，並擠壓企業利潤空間。

印度時報（Times of India）報導，導致印度股市這波暴跌的因素，除投資者考量原油價格上漲外，包括地緣政治局勢和外資持續拋售等因素也是關鍵。

印度時報提到，自2月下旬美國和以色列對伊朗發動聯合打擊，引發中東戰爭以來，油價一直波動不定，荷莫茲海峽的交通因此持續中斷到了第7個月，伊朗堅持認為，外交途徑是解決該國與美國、以色列衝突的唯一途徑，但美國總統川普（Donald Trump）拒絕了伊朗所提出有關重新開放荷莫茲海峽、結束衝突的相關條件，讓談判陷入僵局，油價也難以回跌。

今日印度（India Today）報導，今年9月至今，外國投資人拋售了價值近1900億盧比（約新台幣629億元）的印度股票，而今年迄今為止，累計拋售額已超過2.5兆盧比（約新台幣8300億元）。

今日印度指出，美國國債殖利率攀升、原油價格持續位於高點，使得新興市場資產的邊際吸引力下降，並可能促使全球投資者減少對印度等市場的投資。