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德國示警「第二次中國衝擊」 恐傷汽車等核心產業

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
德國福斯汽車集團logo。路透
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德國聯邦參議院近日通過一項動議，警告大陸進口增加及不公平競爭，可能衝擊德國汽車、機械製造、鋼鐵和化工等核心產業，並造成大量就業流失。動議主張，若北京未作出讓步，歐洲應擴大補償性關稅適用範圍，並加快反補貼及反傾銷調查。

據《柏林晨報》報導，這項動議由北萊茵－威斯特法倫州與巴登－符騰堡州推動。德國各邦對大陸進口大幅增加表達憂慮，並警告相關壓力可能集中在汽車、機械製造、鋼鐵與化工等核心產業。

巴登－符騰堡州邦總理厄茲德米爾（Cem Özdemir）以美國過去的大陸進口衝擊為例表示，數十年前中國廉價消費品進入美國市場，導致約200萬個工業工作流失，並造成「社會災難」，進一步加劇美國社會分裂。

他警告，「我們不能重蹈美國的覆轍」，並稱「第二次中國衝擊」正打擊德國擁有數百萬個就業機會的核心產業。

北萊茵－威斯特法倫州經濟部長諾伊鮑爾（Mona Neubaur）則表示，「如果我們在歐洲遭到不公平對待，我們不會袖手旁觀」。動議要求，將補償性關稅擴大至更多受影響產業，並加快反補貼及反傾銷程序，目前尤其關注油電混合動力汽車，同時也主張更早實施臨時補償性關稅。

報導稱，德國各邦主要批評大陸對企業提供大量直接及間接補貼，以及人民幣匯率被低估。

針對美中延長關稅休戰，德國工商總會（DIHK）外貿主管特賴爾（Volker Treier）表示，美中延長關稅暫停是重要的降溫訊號，對與兩個市場高度連結的德國企業而言，短期內可增加規畫確定性。

不過，他也提到，「再多兩個月並不是長久解決方案」，關鍵仍是出口管制、關鍵原物料及關鍵技術等議題能否達成可靠協議，歐洲也應趁這段時間降低依賴、開拓新的貿易夥伴並加快簽署貿易協定。

德國 鋼鐵 反傾銷

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