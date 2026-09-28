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油價上漲強化升息預期 金價重挫逾2%創近2個月低點

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
黃金示意圖。圖／AI生成
黃金示意圖。圖／AI生成

金價今天下跌逾2%，主因油價上漲加劇通膨疑慮，也強化市場對美國聯邦準備理事會（Fed）可能繼續升息的預期。

路透社報導，截至台灣時間下午2時27分，現貨黃金下跌2.7%，來到每盎司4171.85美元，創下8月初以來新低；美國黃金期貨同樣下跌2.7%，報4204.30美元。

KCM Trade首席市場分析師華特爾（Tim Waterer）表示，「債券殖利率與油價雙雙走高，持續對金價構成壓力。原油供應情況出現交雜訊號，推升油價，也讓通膨持續成為投資人關注焦點。」

美國總統川普日前宣布，他拒絕伊朗所提重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並結束衝突的方案。伊朗隨後堅稱，其與美國及以色列的衝突只能透過外交手段解決，油價小幅走高。

聯準會本月稍早升息1碼，將政策利率目標區間調高0.25個百分點至3.75%至4%。根據芝加哥商品交易所集團（CME）的FedWatch工具，交易員目前預期聯準會10月升息的機率為69%。

能源價格上漲可能推高整體經濟成本，進而助長通膨。黃金普遍被視為通膨的對沖工具，但高利率環境會提高持有無息黃金的機會成本。

投資人本週將關注一系列美國勞動市場及通膨數據，包括職缺數、ADP就業報告、個人消費支出（PCE）物價指數及非農就業數據。

華特爾指出，「如果通膨或就業數據強於預期，恐使債券殖利率持續面臨上行壓力，進一步打壓金價。」

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌4.3%，報每盎司61.51美元；白金下跌2.8%，報1728.43美元；鈀價下跌3.1%，報1227.67美元。

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