歐洲庫存低、亞洲保經濟 天然氣搶購戰山雨欲來

隨歐洲今冬供暖所需的天然氣吃緊，加上亞洲買家為避免經濟受創，已展現高於以往的追價意願，歐、亞間的液化天然氣（LNG）爭奪戰山雨欲來，市場擔憂LNG價格恐現新一輪狂飆。

英國「金融時報」指出，自美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來，全球的液化天然氣價格已翻倍並飆漲至多年新高。亞洲基準報價的普氏日韓指標（PlattsJKM）9月中一度逼近每百萬英熱（MMBtu,國際能源市場普遍使用的天然氣計價單位）30美元，近日才回落到25.29美元；歐洲的交易價格也攀升至24.62美元高點。

儘管當前價格仍低於俄烏戰爭爆發後2022年冬的歷史天價，但多位分析師警告，未來幾個月的「搶氣」競爭恐將進一步白熱化。

前一輪能源危機時，亞洲許多開發中國家因無力承擔高價而被迫退場，但這回他們為避免國內經濟受創，紛紛咬牙高價搶購，如此將直接推高全球行情，對歐洲買家構成考驗；歐盟在即將入冬的當下，天然氣庫存竟是15年新低，沒有本錢對LNG說不。

日本最大油氣探勘企業帝石（Inpex）執行長上田隆之表示，這些過去被視為對價格敏感的亞洲買家，如今「寧可承擔高價也不願面臨斷供」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師拉茨（MartijnRats）說：「巴基斯坦和孟加拉近期甚至在每百萬英熱25美元的水準下，購入多批LNG現貨，這在2022年時根本不可能發生，當時這種價格早把他們嚇跑。」他警告，這代表歐洲買家若想在市場搶下現貨，本季必須付出更高昂的溢價。

目前亞洲已無本錢「節省天然氣」。自美伊戰事爆發以來，各國能省的能源消耗已緊縮至極致，部分地區甚至陷入輪流停電。然而歐洲同樣沒本錢不買高價LNG，2022年俄烏戰爭爆發後，歐洲各國就已勒緊褲帶，現在很難再省更多。

波士頓顧問公司（BCG）資深合夥人波斯堡-史密斯（Anders Porsborg-Smith）直言，歐亞之間的搶氣大戰已不可避免。目前亞洲LNG現貨價格雖還不足以吸引原本運往歐洲的貨掉頭，但若全球最大LNG進口方的中國結束夏季暫停採購後重新進場，情況可能改變。

不過，亞洲買家的承受力也並非毫無底線。高盛（Goldman Sachs）引述印度工業用戶的說法指出，每百萬英熱30美元恐已是亞洲國家的上限，但若中東衝突持續、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的正常運輸遲遲無法恢復，高盛預測今冬LNG價格恐上看每百萬英熱35美元。