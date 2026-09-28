泰暴雨成災釀110億泰銖損失 GDP成長恐降至2.1%

由於週末強降雨帶來嚴重災情，泰國首都曼谷部分地區今天仍積水不退，數千人被安置在避難中心。經濟學家表示，這場洪災可能在全國造成至少110億泰銖的經濟損失。

路透社報導，上週兩、三天內降下320毫米雨量，幾乎相當於這座幅員遼闊、地勢低窪的城市整個9月的總降雨量，導致大片街區淹水，排水系統也不堪負荷。

蘭實大學（Rangsit University）經濟學系學者艾特（Aat Pisanwanich）表示，這場洪災可能在全國造成至少110億泰銖（約新台幣104億元）的經濟損失，若情況未見改善，損失可能進一步增加。

他向路透社表示：「預計這場洪災將使今年國內生產毛額（GDP）成長率減少0.3個百分點，降至2.1%；第3季成長率也將減少約0.5個百分點，降至1.7%。」

東南亞第2大經濟體泰國自COVID-19疫情以來經濟表現一直落後於區域其他國家，第2季經濟年增1.9%，但仍較前一季2.8%的成長率大幅放緩。

艾特表示，曼谷及東部地區可能首當其衝，尤其是批發及零售業，其他地區工業及農業也將承受嚴重打擊。

內政部常務次長昂西（Unsit Sampuntharat）在聲明中表示：「淹水地區有超過8萬名居民困在家中無法外出。」他並說，當局正調度行動廚房及船隻投入救援工作。

他說：「我們的目標是在整個淹水期間，每天向所有受災居民提供3餐，並在積水退去後，至少再持續提供7天。」

泰國內政部表示，自9月16日以來，泰國共有41個省遭洪水侵襲，至少造成8人死亡，超過58萬戶住家受影響，其中包括曼谷。