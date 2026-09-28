印尼清真認證10月擴大強制實施 業者籲延後政府維持期限

印尼清真認證10月18日起擴大強制實施，距離期限不到1個月，業者仍認為部分執行配套沒有準備好，要求延後；印尼政府則維持原定期限，近期密集協調，準備在上路前補足認證機制的缺口。

清真（Halal）指符合伊斯蘭教規範的產品，以食品為例須避免豬肉、酒精等禁忌成分，肉類也須依規定方式屠宰。依印尼清真產品保證署（BPJPH）資料，清真產品保證法2014年通過，2019年起分階段實施強制認證，中、大型業者的食品、飲料等產品先納入強制認證。

印尼清真產品保證署表示，10月18日起，微型及小型業者的食品、飲料等產品也須取得清真認證，化妝品、部分藥品及保健食品、化學品等產品也將納入強制認證範圍。

● 業者憂配套不足 盼延後上路

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，印尼企業家協會（APINDO）表示，部分產業目前仍不清楚實際申請及查驗流程，政府也尚未完全確定檢查機構的服務量能、費用及違規處理方式；不同政府機關間的系統、資料如何銜接，及如何認可國外已取得的清真認證，也有待釐清。

印尼企業家協會指出，使用進口原料、供應鏈較長的產業受到的影響可能更大。協會整理的案例顯示，新增清真查驗程序有時可能增加15至60天甚至更久，業者擔心因此影響船期、生產及庫存，要求政府延後實施。

對此，印尼人類發展和文化統籌部長帕第克諾（Pratikno）透過新聞稿表示，10月18日實施期限不變；政府將成立加速團隊，由總統幕僚長協調相關部會，處理進口產品及原料、認證流程、檢查機構量能與政府系統整合等問題。

● 進口產品納管 清真商機拓海外

進口產品方面，印尼清真產品保證署9月發布新規，要求須取得清真認證的進口產品在出貨前接受符合性查驗，確認產品、清真證書及標示等資訊相符，查驗結果再透過電子系統提交主管機關。

印尼國家通訊社安塔拉社（Antara）報導，印尼貿易部長章溥帝（Budi Santoso）表示，清真認證不屬於進口限制，進口商品仍可進入印尼，但須在國內流通前依規定完成清真認證；政府將確保業者履行要求，同時避免影響商品流通。

印尼在強化國內清真產品規範的同時，也積極拓展清真產品海外市場。印尼中央銀行今天表示，印尼業者近日參加馬來西亞國際清真展（MIHAS 2026），促成的潛在交易額達176億印尼盾（約新台幣3088萬元），較去年成長151.42%，反映國際市場對印尼清真業者產品的高度興趣。