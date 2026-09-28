快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX星艦第14次試飛今登場 首次挑戰繞地球六圈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX星艦27日矗立在美國德州星際基地發射台，準備展開第14次試飛，首次挑戰進入地球軌道。路透
SpaceX星艦27日矗立在美國德州星際基地發射台，準備展開第14次試飛，首次挑戰進入地球軌道。路透

SpaceX預定周一（28日）美東時間上午8時15分、台灣時間晚間8時15分，從德州發射星艦（Starship）火箭，展開第14次試飛，首次挑戰進入地球軌道。

紐約時報報導，若星艦成功繞行地球約六圈，將是部署衛星及執行登月任務的重要一步。不過，發射時間仍可能因天候或技術問題延後。

星艦高約124公尺，由上層太空船以及配備33具引擎的「超重型」助推器組成，設計目標是讓兩者都能快速回收、重複使用。

前13次試飛都未進入地球軌道。順利飛完的星艦最終會落入印度洋。但若始終無法進入軌道，星艦就難以執行衛星部署等任務，因此此次能否成功進入地球軌道是關鍵里程碑。

這次試飛，助推器預計在升空約2分20秒後與上層太空船分離。上層太空船的引擎預計升空8分11秒後關閉，繼續飛行逾17分鐘，再次點火進入約275公里高的圓形軌道。飛行期間，它將釋放26顆新一代星鏈衛星。近九小時後再點火，脫離軌道返回地球。

SpaceX的長遠目標是讓上層太空船返回發射場，由機械臂接住，以便再次使用。但這次試飛不會嘗試以發射塔機械臂接回助推器或上層太空船。助推器預計在墨西哥灣模擬降落，上層太空船則預計在智利以西的太平洋海域模擬降落。

SpaceX

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

衛星搭載TPU Google搶太空AI商機

美日「利劍」軍演…日本長程飛彈將現 射程1000公里可達上海

好讀周報／水星正在縮小？科學家驚見半徑縮短11.6公里 過去估算恐低估30%

SpaceX上市後…14年老員工一夕致富 攜妻辭職月花79萬環遊世界

相關新聞

美中降稅清單出爐 但降關稅還差一步 休兵延長與否仍看稀土

美國與中國大陸已公布總值約600億美元的非敏感商品降稅清單，但尚待雙方各自完成國內程序，才會同步降稅。至於兩個月後能否繼續休兵，稀土供應仍是美方關注的關鍵。

油價和債券殖利率攀升 日股收黑

亞洲股市今天大多走跌，日本東京股市收黑，主因國際油價再度走揚，與此同時，市場對於美國與伊朗近期達成停火協議的可能性抱持疑...

泰暴雨成災釀110億泰銖損失 GDP成長恐降至2.1%

由於週末強降雨帶來嚴重災情，泰國首都曼谷部分地區今天仍積水不退，數千人被安置在避難中心。經濟學家表示，這場洪災可能在全國...

租金漲275% 馬德里8旬婦遭逼遷犯眾怒 數萬人示威紮營

西班牙數萬民眾26日在馬德里遊行，抗議一名87歲婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）被迫遷離長期所租的公寓。民眾要求政府加強保障房客權益，更有部分示威者在市中心太陽門廣場紮營抗議。瑪麗卡門已成為西班牙房屋危機的象徵，反映各大城市租金飆升、可負擔房屋短缺，長期租戶壓力與日俱增。

比爾蓋茲：AI若落入惡人手上 可殺害10億人

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日受訪說，人工智慧（AI）公司自我監管並不夠，各國政府也應參與監督，而且AI若落入惡人手中，足以引發10億人死亡的事件。

歐亞可能引爆LNG爭奪戰 報價看漲

冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣(LNG)供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發LNG爭奪戰，並進一步推升價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。