SpaceX星艦第14次試飛今登場 首次挑戰繞地球六圈

SpaceX預定周一（28日）美東時間上午8時15分、台灣時間晚間8時15分，從德州發射星艦（Starship）火箭，展開第14次試飛，首次挑戰進入地球軌道。

紐約時報報導，若星艦成功繞行地球約六圈，將是部署衛星及執行登月任務的重要一步。不過，發射時間仍可能因天候或技術問題延後。

星艦高約124公尺，由上層太空船以及配備33具引擎的「超重型」助推器組成，設計目標是讓兩者都能快速回收、重複使用。

前13次試飛都未進入地球軌道。順利飛完的星艦最終會落入印度洋。但若始終無法進入軌道，星艦就難以執行衛星部署等任務，因此此次能否成功進入地球軌道是關鍵里程碑。

這次試飛，助推器預計在升空約2分20秒後與上層太空船分離。上層太空船的引擎預計升空8分11秒後關閉，繼續飛行逾17分鐘，再次點火進入約275公里高的圓形軌道。飛行期間，它將釋放26顆新一代星鏈衛星。近九小時後再點火，脫離軌道返回地球。

SpaceX的長遠目標是讓上層太空船返回發射場，由機械臂接住，以便再次使用。但這次試飛不會嘗試以發射塔機械臂接回助推器或上層太空船。助推器預計在墨西哥灣模擬降落，上層太空船則預計在智利以西的太平洋海域模擬降落。