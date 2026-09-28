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美中降稅清單出爐 但降關稅還差一步 休兵延長與否仍看稀土

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國貿易代表葛里爾。路透
美國貿易代表葛里爾。路透

美國與中國大陸已公布總值約600億美元的非敏感商品降稅清單，但尚待雙方各自完成國內程序，才會同步降稅。至於兩個月後能否繼續休兵，稀土供應仍是美方關注的關鍵。

金融時報報導，雙方各提出約300億美元貨品，希望藉由較優惠的關稅待遇，為兩國經貿關係增添穩定性。

美方清單列出77項中國大陸產品，包括兒童安全座椅和電動刮鬍刀；中方清單則涵蓋1,619項美國產品，包括農產品、煤炭和醫療器材。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示：「美國將繼續尋求與中國公平、平衡且對等的貿易，確保中方履行農產品和能源採購承諾，推動非敏感商品貿易趨於平衡，並為美國農民、製造商、企業和勞工爭取市場准入。」

中國大陸商務部指出，這項安排有助於維持經貿關係穩定，並為部分中國產品出口美國創造較有利的條件。

降稅清單出爐，雙方的稀土爭議卻尚未解決。美方認為，中方沒有完全履行去年在南韓釜山達成的稀土供應承諾。一名美國高階官員告訴金融時報，中方約履行了三分之二的承諾。華府希望北京加快向美國及其盟友供應稀土，包括日本。

美中將貿易休兵延長至明年1月10日，葛里爾周日接受福斯新聞訪問時表示，美方將把這兩個月視為「履約狀況檢視期」，觀察中方是否落實承諾。

稀土 關稅

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