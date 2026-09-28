日銀升息壓力增 分析師估10月或12月再調高利率

日本銀行7月會議紀錄顯示，多名決策官員認為有必要關注日益升高的通膨風險，部分人士主張加快升息步伐，進一步鞏固日本央行升高目前仍處低檔借貸成本的必要性。

路透社報導，日本銀行（Bank of Japan）6月上調利率後，7月按兵不動，9月再將政策利率調高至1.25%，創31年來新高水準。中東戰爭及日圓持續疲弱推高燃料與原物料進口價格，也進一步帶動物價上漲。

今天公布的會議紀錄顯示，鑑於通膨風險日益升高，9名決策委員中有多人認為，日本央行正逐漸將政策重心轉向讓基礎通膨穩定在2%目標附近，而非推升物價。

會議紀錄引述一名委員說：「市場似乎預期日本央行每隔約6個月升息一次。但鑑於基礎通膨已接近2%，日銀需更加關注物價上漲風險，升息步調可能比市場預期更快。

另一名委員表示，日本央行應特別留意物價上漲風險，「靈活調整政策利率」。

隨著日本央行已在6月和9月升息，許多分析師認為，日銀未來升息間隔縮短的可能性正在增加，不會再維持2024年和2025年約每年升息兩次的步調。

許多分析師預期，日本央行將在10月29日至30日舉行的下一次政策會議上公布季度報告時，上調通膨預測。分析師預測，日本央行最快可能在10月或12月再次升息。

市場對進一步升息的預期，推動日本基準10年期公債殖利率本月25日升至3.115%，創下1996年8月以來新高。