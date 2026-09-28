尼加拉瓜排除西方 供逾1成國土給中國企業採礦

過去3年來，尼加拉瓜將全國總面積超過1/10的礦業特許經營權授予中國企業。在美中兩國於當地爭奪影響力之際，此舉擴大中國在這個黃金資源豐富國家的版圖。

根據英國「金融時報」（Financial Times）對政府數據的分析，自2023年以來，這個中美洲獨裁政權已授予中國礦業公司80項特許權，涵蓋的土地總面積約相當於整個北愛爾蘭。

這些特許權讓中國與當地最要好的盟友關係更加緊密。與此同時，美國正擴大在海外礦業的布局，並以所謂的「唐羅主義」（Donroe Doctrine，即川普版門羅主義）宣稱對西半球的主導權。

對尼加拉瓜獨裁者奧蒂嘉（Daniel Ortega）而言，這些特許權是為了討好北京而推動的一系列計畫之一，這些計畫還包括在太平洋與大西洋沿岸興建港口，以及大規模改建機場。

雖然奧蒂嘉政權內的多名官員自2017年起就受到美國制裁，但中國表示，自尼加拉瓜與中國於2021年恢復雙邊外交關係以來，兩國夥伴關係已取得「巨大發展」。

在此同時，尼加拉瓜已獲得中國逾10億美元融資，用於基礎建設、能源與電信計畫，而這個中美洲國家也大力支持北京的外交政策。尼加拉瓜過去是全球15個承認台灣的國家之一，但於2021年與台灣斷交。

中美洲智庫「公開檔案」（Expediente Abierto）主任梅連德斯（Javier Melendez）說：「雙方各取所需。」

這段關係對奧蒂嘉而言無疑是一劑強心針。他在過去50年掌權尼加拉瓜長達30年，如今面臨日益加劇的國際孤立。美國最初因奧蒂嘉在國內的鎮壓行動，於2017年對他實施制裁，並推動國際機構停止向馬納瓜提供貸款，這個資金缺口則由北京透過融資協議協助填補。

尼加拉瓜政府數據顯示，自2023年以來，多半為中小型規模的16家中國企業獲得的新特許經營權，超過其他所有礦商的總和。這些許可證並不限於特定金屬或礦物，涵蓋的勘探與開發面積達140萬公頃，相當於該國總面積的11%。

一名曾在尼加拉瓜工作的西方礦業高階主管表示，尼加拉瓜的前景「極具潛力」，「尤其是黃金，在某種程度上也包括銅」，因此在全球資源競爭中，尼加拉瓜「牽涉的利益相當大」。

中國是全球最大黃金生產國，並認為黃金具有高度戰略重要性，因為黃金是各國央行的儲備資產之一。

蒙特婁銀行（BMO）分析師艾摩斯（Helen Amos）表示：「中國正大舉收購海外黃金資產。」她估計，自2004年以來，北京在海外貴金屬領域的公開交易金額達約180億美元。但中國企業對外擴張的企圖卻屢屢遭遇阻力。

尼加拉瓜非營利組織表示，他們對中國採礦業者環境標準低落方面的惡名感到擔憂，尤其奧蒂嘉也已削弱尼加拉瓜的環保法規。若缺乏適當防護，黃金開採會因使用砷或汞來處礦石而造成損害。

尼加拉瓜環保非營利組織「河流基金會」（Fundacion del Rio）主席魯伊斯（Amaru Ruiz）說：「環境法律體系瓦解的同時，中國採礦企業也進入尼加拉瓜。」他指出，有些特許採礦區還涵蓋原住民族土地及自然保護區。

金礦開採是尼加拉瓜經濟的重要支柱，去年黃金占該國出口逾1/5。研究顧問公司Metals Focus估計，尼加拉瓜地下蘊藏約250公噸黃金資源。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員沙巴提尼（Christopher Sabatini）表示，對部分採礦業者而言，尼加拉瓜作為一個「完全極權的國家」特別具有吸引力，因為政府能限制對污染或勞工權益的抗議。他表示：「祕魯等地的金礦蘊藏量更多，但尼加拉瓜是個配合度高的夥伴。」

美國國務院發言人向「金融時報」表示，美方正密切監控中國在尼加拉瓜的活動，包含採礦業。美方也曾制裁助長貪腐與鎮壓的相關實體。這名發言人在聲明中指出，川普政府的戰略「明確表明，我們將阻止西半球以外的競爭對手在本地區建立據點或掌控戰略資產」。

對於有關採礦特許權的書面提問，擔任共同總統的奧蒂嘉妻子穆麗優（Rosario Murillo）拒絕發表評論。

一位西方礦業高層透露，兩國恢復外交關係後出現顯著變化。尼加拉瓜當地飯店隨處可見「中國人和俄羅斯人的身影」，而採礦許可證也不再發放給非中國企業。

在此期間，僅有一家非中國的外資企業獲得重大採礦特許權，即英國公司Metals Exploration。這家公司部分股權由地產開發商甘迪（Nick Candy）持有，他同時也是右翼政黨英國改革黨（Reform UK）的財務主管。

尼加拉瓜最大黃金生產商都是西方企業，包括加拿大的Equinox Gold與Mako Mining，以及哥倫比亞的Hemco，但這些公司近年來並未取得任何重大的新採礦特許權。

中國企業參與的基礎建設計畫包括斥資5億美元升級蓬塔韋特機場（Punta Huete Airport）以及一條主要公路。蓬塔韋特機場位於首都馬納瓜附近，冷戰期間曾供蘇聯飛機使用。

美國試圖遏制北京在巴拿馬運河的影響力之際，中國企業也在尼加拉瓜兩側海岸參與港口建設。

美國陸軍戰爭大學（US Army War College）教授艾里斯（Evan Ellis）表示，萬一美國未來與中國爆發戰爭，中國與尼加拉瓜的關係將「帶來美國必須正視的戰略隱憂」。