前日本外相岩屋毅率團訪中 盼促兩國恢復經濟交流

共同社報導，前日本外相岩屋毅昨天以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分率團抵達北京訪問，尋求與中國政府高層會面，此行首要任務是促進陷入停滯的中日經濟交流恢復順暢。

綜合共同社中文網、香港明報的報導，日本國貿促此行由日企高管等約50人組成，預計在北京停留至30日。代表團原擬6月訪問中國，但時任會長的前日本眾議長河野洋平在出訪前不久去世，訪問計畫因此延後，改由當時代行國貿促會長的前厚生勞動副大臣橋本岳等人士組成的小規模訪問團訪中並與中國外交部副部長華春瑩會晤，日本國貿促隨後爭取9月的中國行。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論，導致中日關係急速惡化。接任會長兩個月的岩屋毅昨天表示，當前日中關係嚴峻，正因如此更要透過對話尋求改善關係之路；此行若能與中國高層會面，「希望坦率交換意見」。

代表團一名日企高管稱，「與中國做生意比以前更加困難」；另一名日企高層金山大地表示，日中關係對公司業務影響巨大，希望此訪能夠帶來積極的變化。

日本國貿促是日本對中國貿易經濟交流的重要窗口，除了2020年至2022年因COVID-19疫情影響而中斷，幾乎每年都派團訪問中國並與政府高層會面；前一次訪問團於 去年6月由河野洋平率隊，當時曾與中國國務院總理李強會談。

報導提到，8月以來，已有兩批日本跨黨派團體到訪中國，分別會見了中共中央對外聯絡部副部長陸慷、中國人民對外友好協會會長楊萬明，而中國態度仍強硬，強調日本在歷史、台灣等涉及中國核心利益的議題不斷踩紅線，持續破壞兩國關係。