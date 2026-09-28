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美中各300億美元貨品擬降稅 煙火、玩具列入白宮清單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國白宮27日發布事實清單，擬大幅調降美中雙方各約300億美元進口貨品的關稅。法新社
美國白宮27日發布事實清單，擬大幅調降美中雙方各約300億美元進口貨品的關稅。法新社

美國白宮27日公布美中降稅計畫的細節，擬調降雙方各約300億美元進口貨品的關稅，降稅建議集中在農漁產品、日用品和部分醫療器材，沒有延伸到晶片或伺服器。

白宮公布的清單顯示，擬納入美國降稅範圍的貨品包括煙火、家用品、運動器材和玩具。美方發布的中國大陸進口貨品清單則包括肉品、海鮮、乳製品、穀物、煤炭、木材和醫療器材。

美國進口清單中的玩具項目，排除具無線射頻、Wi-Fi、乙太網路或藍牙功能的產品。美方發布的大陸進口清單列有牛肉、玉米、超音波診斷儀和手術機器人，但未列一般進口黃豆。兩份清單都未列入晶片或伺服器。

中國大陸尚未自行公布或證實貨品清單。大陸商務部周一另發聲明表示，雙方依各自國內法律完成必要程序後，將同步調降關稅。聲明指出：「這一安排有助於繼續穩定中美經貿關係，為我相關產品對美出口創造較好條件。」商務部表示，這項相互降稅安排涵蓋的貨品，約九成將降至最惠國稅率。

北京表示，美國煤炭也納入降稅架構，有助於中國大陸在2027年和2028年採購美國煤炭。白宮先前表示，中方同意這兩年每年從美國進口至少1,000萬公噸煤炭。

大陸商務部聲明也列出這輪貿易談判的其他成果：美中同意成立貿易委員會、設立農業工作小組，並定期討論投資障礙；雙方也建立人工智慧（AI）對話機制，以及通報AI相關事件的聯絡管道。由大陸商務部和美國貿易代表署共同主持的農業工作小組，將在2026年底前舉行首次會議。

降稅 關稅

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