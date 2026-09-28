從藝妓白粉到AI伺服器用MLCC 百年老店堺化學接單大增擬擴產

日本堺化學工業逾百年來為藝妓使用的白粉製造細緻粉末，如今這門技術有了獲利可觀的新用途：供應人工智慧（AI）產業所需的材料。

這家總部位於大阪的公司，為AI資料中心所需的電容器供應原料，產能正迅速用罄。直到不久前，這項業務對堺化學還只是副業。數十年來，該公司不斷精進製造顆粒細小、大小均勻的粉末技術，產品從藝妓和歌舞伎演員上妝用的無鉛白粉原料，到伺服器零件所需的化合物都有。

過去一年，堺化學成了科技供應鏈中少為人知、卻不可或缺的一環。社長矢倉敏行接受彭博訪問時說，該公司正在估算還須增加多少產能。

矢倉說，產能可能擴增一成以上。村田製作所和太陽誘電等先進積層陶瓷電容器（MLCC）製造商每次會面，都會提高預計採購量。他表示，堺化學將在明年3月前決定資本支出計畫。

矢倉說：「我沒想到需求會成長得這麼快，這全是因為AI。」他說，客戶還半開玩笑地問，堺化學能不能把廠房蓋在他們工廠旁邊。AI帶動的需求增速雖已稍稍放緩，他認為這波熱潮至少會持續到2027年。

堺化學電子材料事業上季獲利成長22%；但受日本建材需求疲弱、防曬用品市場趨勢轉變影響，全公司營業利益下降10%。電子材料如今已超越原有的塑膠添加劑業務，成為獲利最多的事業。堺化學股價今年來上漲約15%。

這家有108年歷史的公司，最初供應高純度氧化鋅，取代藝妓和歌舞伎演員傳統白粉中的鉛白。鉛白能讓妝容白皙、平滑又持久，卻使日本表演者長期受鉛中毒之苦。堺化學提供的原料不含鉛，同樣能均勻塗抹在皮膚上，呈現白色且遮蓋力佳。此後，該公司從化妝品原料拓展至防曬用品、汽車輪胎、塑膠和鋇化合物等產品所需的材料。

AI投資熱潮，也使堺化學製造鈦酸鋇的技術受到矚目。鈦酸鋇是製造MLCC的重要化合物；這種微小零件負責調節電子產品內的電流。AI伺服器使用的高階電容器，需要由顆粒極細、大小均勻且純度高的鈦酸鋇製成。

堺化學供應鈦酸鋇已有數十年，但直到去年底，隨AI基礎設施帶動需求，銷量才開始激增；部分產品的年度訂單量增加了一倍。

MLCC業者也能自行混合鋇和鈦化合物，再經燒製、研磨取得原料。不過矢倉說，製造AI伺服器用電容器所需的材料，業者仍會向堺化學採購。為製成高純度粉末，堺化學讓化合物在高溫、高壓下於液體中反應；這項製程必須精確控制多項條件，難度很高。

儘管需求強勁、產能不足，矢倉表示，除非原料成本上升，否則不打算提高MLCC材料的售價。他也承認，不願漲價可能影響公司價值。

矢倉說：「我們向來低調，但以把事情做好為傲。」

中國大陸業者正大舉投資，追趕晶片、半導體材料和MLCC技術。矢倉說，大陸企業在電子材料市場的占比雖然提高，日本製造商在品質穩定性上仍有優勢。

他說：「中國業者或許能拿出實驗室裡最好的樣品，但持續交付品質可靠的產品，是日本擅長的事。」