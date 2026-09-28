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川普證實將會Anthropic執行長 重申AI發展不應放慢

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。 路透
Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。 路透

美國總統川普證實，他計劃今晚與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）共進晚餐，但重申反對放慢人工智慧（AI）發展速度的立場。

路透社報導，川普也重申，他認為制定新法規將為中國超越美國的AI發展速度敞開大門。儘管他承認阿莫戴擔心AI發展過快可能擴大風險，但川普表示，美國維持對中國的科技優勢更為重要。

川普在伊利諾州參加總統盃高爾夫球賽時向福斯新聞（Fox News）表示：「我們大概領先中國1年半左右。我們處於領先地位，而且正興建價值數兆美元的龐大設施。我們為什麼要放棄這個優勢？」

川普證實稍早Axios與路透社的報導，向福斯新聞表示他今晚將與阿莫戴共進晚餐。在此會面登場前，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind、微軟（Microsoft）與xAI等Anthropic競爭對手的執行長，皆紛紛呼籲放慢日益強大的AI系統發展速度。

OpenAI於7月表示，有自主式AI代理程式在安全測試期間失控，入侵另一家公司後，支持聯邦政府介入監管的聲浪高漲。

川普告訴福斯新聞，AI代理程式失控的事件不必引起恐慌。他說：「我不擔心。」並表示，他仍對這項技術及其潛力充滿信心。

阿莫戴並非唯一想向川普表達對AI監管看法的科技界巨頭。在國家廣播公司（NBC）今天早上播出的「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪中，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，他也希望能與川普會面討論AI議題。

比爾蓋茲說：「畢竟我這輩子都在科技業，我希望自己提出這項技術有多獨特、不同，以及我有多擔心，能讓他聽到更多不同的聲音。」他呼應阿莫戴等人呼籲制定新的AI監管措施。

比爾蓋茲在預錄訪問中表示：「執法機關和政治人物需要參與討論，了解安全防護措施與監督機制應該是什麼樣子。這必須成為強制要求。」

川普 Anthropic 人工智慧

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