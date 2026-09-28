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北京傳可能放行阿里、字節採購輝達最新工作站GPU

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
RTX PRO 5500 Blackwell 輝達官網
RTX PRO 5500 Blackwell 輝達官網

美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導，中國大陸政府已表示，可能允許阿里巴巴和字節跳動等企業購買輝達新推出的RTX PRO 5500圖形處理器（GPU）。

報導指出，大陸工業和資訊化部最近要求部分企業提報採購這款高階GPU的計畫，包括預計購買數量和用途。這款產品本月才發表；工業和資訊化部告訴部分企業，有意核准採購。

輝達官網指出，RTX PRO 5500 Blackwell工作站版本是一款供企業使用的GPU，配備84GB GDDR7記憶體，適合在機櫃式工作站部署，可用於AI代理、模擬和繪圖等工作，並提供氣冷和液冷散熱選項。目前官網仍標示為「敬請期待」，尚未正式推出。

由於美中在國家安全和人工智慧（AI）競爭等議題上關係緊張，輝達晶片銷往中國大陸，既受到美國出口限制，也受到北京管制。

美國政府最近放寬部分輝達晶片的出口限制，但獲准銷售的產品多屬舊世代，銷售量也不大。RTX PRO 5500 Blackwell 能否依美國出口規定銷往中國大陸，美方尚未公開說明。

輝達 GPU

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