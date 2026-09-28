防冬季能源價格飆漲造成短缺 歐盟呼籲抑制需求

為了避免冬季能源價格暴漲造成能源短缺，近期歐盟向成員國示警並敦促各國政府持續抑制能源需求，以降低天然氣與電力消耗。

由於伊朗戰事持續衝擊全球天然氣運輸流向，歐洲天然氣的儲存量目前處於近年同期低點，這可能讓歐洲大陸在不久後面臨一個「昂貴的寒冬」。

據政治新聞網站POLITICO歐洲版、歐洲新聞台（Euronews）等媒體報導，歐盟負責能源事務的執委約根森（Dan Jorgensen）於25日致函給歐盟成員國的能源政策首長，信中提到在全球供應受到限制，而且價格大幅波動的情形下，抑制需求有助於控制價格。

約根森在信中呼籲，在必要的期間內降低天然氣與電力需求。

歐盟執委會曾在2022年的能源危機期間，推動相關節能措施，包括降低尖峰時段的用電量、透過智慧電表與零售電價機制鼓勵消費者調整用電時段、限制公共建築內的空調溫度、限制戶外暖氣使用，以及在夜間關閉非必要的公共照明。

約根森表示，自願且有完善規劃的措施在2022年的危機發生時，被證明相當有效，現在可以借鏡當年的經驗。

他同時也安撫各成員國，強調儘管歐盟天然氣存量偏低且情勢依然嚴峻，但目前對供應安全並無立即性風險。

目前歐盟的天然氣存量僅有68%，低於2021年同期的71%。隔年俄烏戰爭爆發，引發新一波能源危機。

報導指出，歐盟原先設定的基本目標是在11月初前將天然氣存量拉高至90%，但3月時已放寬，允許各國以80%為目標，避免恐慌性搶購同時減低成本壓力。