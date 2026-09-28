快訊

中秋教師連假今收假 高速公路11處地雷路段易壅塞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長：伊朗與中國石油交易近期將停止

中央社／ 華盛頓27日專電

美國財政部長貝森特今天指出，未來兩週伊朗可能對中國進行最後一批石油交易，之後就無油可賣。相信伊朗已感到壓力，所以才想要談。

貝森特（Scott Bessent）27日在福斯新聞（FoxNews）週日節目表示，中方尊重現在的美國總統，（美中）領袖關係引導所有議題。與中方對口協商若陷入死角，會提醒對方遵循元首共識，這通常可推進討論，由上而下。

他說，今年是歷史性的一年，全球兩大強國共計將前所未有的會晤4次，每次可交出更多成果。在北京舉行的峰會，雙方計劃設立貿易委員會、投資委員會，這次會晤在貿易委員會部分，300億美元項目會轉為非關鍵品項關稅。

貝森特強調，美方開啟協商時即告訴中方不希望脫鉤，但有去風險的必要，部分產業上得去風險，但非關鍵項目可以銷售，例如美國的能源、農業產品，中方的低階工業製品等。

至於中國與伊朗的石油貿易，貝森特指出，中國持續降低支援伊朗，有信心僅約有1500多萬桶石油仍在海上，無法換到什麼，未來兩週可能是對中國的最後交易，之後就無油可賣。相信伊朗已感到壓力，所以才想要談。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美施壓各國孤立伊朗…財長貝森特稱措施已見成效 但大陸拒絕讓步

川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴

美貿易代表葛里爾：28日公布美中新貿易協議內容

白宮公布川習會成果清單 美中互降300億元商品關稅、隻字未提台灣

相關新聞

北京傳可能放行阿里、字節採購輝達最新工作站GPU

美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導，中國大陸政府已表示，可能允許阿里巴巴和字節跳動等企業購買輝達新推出的RTX PRO 5500圖形處理器（GPU）。

冬季將臨 全球LNG爭奪戰 一觸即發

冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣（LNG）供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發LNG爭奪戰，並進一步推升價格。

Meta執行長祖克柏坦承先前錯誤 轉攻AI代理

Meta執行長祖克柏接受Podcast節目《The Next Big Thing》專訪透露Meta發展藍圖，並坦承Meta先前投入開源大語言模型Llama 4「是一項錯誤」，偏離原本應該有的發展軌跡，發現錯誤與問題後，他開始組建小型團隊發展「Muse」，即朝向AI代理（AI Agent）的目標前進。

私募股權業淪美國期中選舉箭靶

私募股權業者已成為美國期中選戰的重要標靶，因為候選人紛紛把住房成本高漲歸咎於這些機構投資人。

韓中 FTA 成效遠遜預期

南韓產業通商部近日提交國會一份報告顯示，韓中自由貿易協定（FTA）生效後對南韓經濟成長的實際貢獻度，遠遠不如政府預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。