美財長：伊朗與中國石油交易近期將停止

美國財政部長貝森特今天指出，未來兩週伊朗可能對中國進行最後一批石油交易，之後就無油可賣。相信伊朗已感到壓力，所以才想要談。

貝森特（Scott Bessent）27日在福斯新聞（FoxNews）週日節目表示，中方尊重現在的美國總統，（美中）領袖關係引導所有議題。與中方對口協商若陷入死角，會提醒對方遵循元首共識，這通常可推進討論，由上而下。

他說，今年是歷史性的一年，全球兩大強國共計將前所未有的會晤4次，每次可交出更多成果。在北京舉行的峰會，雙方計劃設立貿易委員會、投資委員會，這次會晤在貿易委員會部分，300億美元項目會轉為非關鍵品項關稅。

貝森特強調，美方開啟協商時即告訴中方不希望脫鉤，但有去風險的必要，部分產業上得去風險，但非關鍵項目可以銷售，例如美國的能源、農業產品，中方的低階工業製品等。

至於中國與伊朗的石油貿易，貝森特指出，中國持續降低支援伊朗，有信心僅約有1500多萬桶石油仍在海上，無法換到什麼，未來兩週可能是對中國的最後交易，之後就無油可賣。相信伊朗已感到壓力，所以才想要談。