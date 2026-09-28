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私募股權業淪美國期中選舉箭靶

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

私募股權業者已成為美國期中選戰的重要標靶，因為候選人紛紛把住房成本高漲歸咎於這些機構投資人。

英國金融時報（FT）分析過去十年美國國會選舉的競選發言後發現，對私募股權和企業房東的負面評論在今年暴增，且其投資經常被與房價上漲連結。相較下，在上回選舉時，華爾街和銀行業則是被點名導致生活成本上漲。美國30年期房貸利率上周升破7%，為近兩年來首見。住房可負擔性已成為11月選舉的核心議題之一，許多選民已把房價飆漲的責任歸咎於機構投資人。

超過20名參、眾議員候選人競相承諾，將對私募股權、避險基金和其他機構投資人的購買和持有房產加以限制，比過去任何一輪選舉都還多出超過一倍。

例如，將轉戰參議員的新罕布夏州民主黨眾議員帕帕斯表示，一處移動住宅園區的居民向他反映，在該園區被密西根房地產投資人Sado資本公司收購後，調漲房租並新增收入要求，因而難以繼續居住，也難以出售其住家。他說，決策官員必須解決讓住房變得更難負擔的「企業私募股權影響力」。他已支持立法提供誘因，鼓勵移動住宅園區業主把房屋賣給居民或非營利團體，而非私募股權房東。

華爾街 房價 美國國會

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