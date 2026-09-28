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冬季將臨 全球LNG爭奪戰 一觸即發
冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣（LNG）供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發LNG爭奪戰，並進一步推升價格。
英國金融時報（FT）報導，美伊戰爭爆發以來，LNG價格已翻漲超過一倍至多年高點。亞洲基準的LNG價格指標Platts JKM在9月中旬達到每百萬英熱單位（MMBtu）近30美元，在25日收在25.29美元。歐洲LNG現貨價格則為24.62美元。
分析師警告，這回亞洲開發中國家更願意出高價購買，以抑制經濟受衝擊程度，而且歐洲在即將進入冬季之際，天然氣庫存處於至少15年來最低，歐亞可能未來幾個月爭搶LNG，進一步推升LNG價格。
高盛預估，若波灣戰事持續導致荷莫茲海峽無法正常運輸LNG，LNG今冬價格可能漲至每MMBtu 35美元。日本石油巨頭Inpex社長上田隆之表示，對價格敏感的亞洲買家，如今寧願出更高價購買，也不願冒短缺風險，形同「天然氣市場的重大轉變」。
美伊戰爭開打以來，亞洲開發中國家已盡可能減少消費，目前能進一步減少天然氣需求的選項已所剩無幾。
歐洲也幾乎沒有能再輕易降低需求的選項。高盛分析師指出，歐洲消費者2022年減少的天然氣消費量，迄今仍未回升，意味著天然氣價格要再大漲，才能再壓抑需求。
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