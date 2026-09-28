韓中 FTA 成效遠遜預期

南韓產業通商部近日提交國會一份報告顯示，韓中自由貿易協定（FTA）生效後對南韓經濟成長的實際貢獻度，遠遠不如政府預期。

南韓國會產業通商資源中小風險企業委員會委員、最大在野黨國民力量議員崔秀珍分析指，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產總值（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，南韓政府原估十年累計貢獻率0.96%。

韓聯社27日報導，崔秀珍當日公布上述內容，她從產業通商部獲取2022年發布的「韓中自貿協定生效五年落實情況評估報告」，並對其進行分析。

據報告，南韓產品在大陸進口市場中的占有率由2015年的10.4%下降到2025年的7.3%。南韓對中國大陸貿易最近三年持續出現逆差，逆差額分別為2023年180億美元、2024年69億美元和2025年112億美元。

崔秀珍說，韓中自貿協定未給南韓國內經濟增長帶來積極影響，建議政府呼籲中方儘早與韓方就涵蓋服務與投資第二階段談判達成一致，消除非關稅壁壘。

據公開資料，2002年，當時的大陸總理朱鎔基、日本首相小泉純一郎、南韓總統金大中在中日韓領導人會議上提出建立三國自由貿易區構想，並展開研究和交流。2012年5月13日，三國在北京簽署首個投資協議，並同意年內啟動中日韓自由貿易區談判；2015年6月1日，中韓在南韓首爾簽署「中韓自貿協定」，同年12月20日正式生效，中韓自由貿易區形成。