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「能讓10億人死亡」比爾蓋茲鎖定川普開砲 批AI防護不會阻礙與陸競爭

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「能讓10億人死亡」比爾蓋茲鎖定川普開砲 批AI防護不會阻礙與陸競爭

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微軟共同創辦人比爾蓋茲。路透社
微軟共同創辦人比爾蓋茲。路透社

微軟共同創辦人比爾蓋茲說，政府採取防護措施、來避免潛在的AI災難性風險，不會阻礙美國與中國大陸的競爭，這與川普大致放任不管的作法形成對比。

蓋茲接受NBC電視台「Meet the Press」訪問時說：「當然，所有國家都應該想要有防護措施。如果有人說，『中國不會設立保護政策』，我完全不同意這種看法」。蓋茲上周受訪時才說，AI強大到足以造成10億人死亡。

川普形容AI引發生存風險的警告，是場「騙局」，威脅到美國創新，且正中北京當局下懷。但蓋茲指出：「這完全不是騙局」。

蓋茲預料中國會加入支持AI安全的行列，因為北京也不想成為攻擊目標。蓋茲認為，川普聽到他與其他人的說法後，或許會改變立場。

蓋茲同時表示，AI「終止開關」（kill switch）並不夠，無法取代早期監管。終止開關是指，倘若AI模型做出危險行徑，人類能夠加以停止或限制。蓋茲指出，必須監控先進模型，並詳實紀錄所作所為，美國應該確保能做到此點，中國也會想這麼做。

比爾蓋茲 川普 微軟 美國 AI

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