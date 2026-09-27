華碩、微星亮相「非洲動漫展」 台灣電競品牌搶攻南非市場

非洲大型流行文化與電玩盛會「非洲動漫展」（Comic ConAfrica）今天最後一天展期，台灣3C科技品牌華碩與微星展出電競筆電、掌上型遊戲裝置及創作者電腦，透過實機試玩、電競比賽與互動活動，吸引大批南非年輕玩家體驗台灣科技。

第7屆非洲動漫展24日至27日在約翰尼斯堡展覽中心（Johannesburg Expo Centre）舉行，活動涵蓋漫畫、動漫、電玩、電競、角色扮演及影視文化，並邀請國際演員、配音員、漫畫家及角色扮演者與粉絲見面。

會場設有5個舞台、逾200名藝術家與手工創作者展區，以及電玩試玩、電競賽事、桌上遊戲、兒童活動與日本動漫主題專區。身穿電影、動漫及遊戲角色服裝的民眾穿梭展場，色彩鮮明的角色扮演與此起彼落的遊戲聲效，展現南非年輕族群對數位娛樂的熱情。

台灣品牌華碩（ASUS）今年首度以單獨展位參展。旗下電競品牌ROG（Republic of Gamers）適逢成立20週年，展位以電競、內容創作與掌上型娛樂為主軸，展示雙螢幕與各系列電競筆電，以及掌上型遊戲裝置。

華碩也展出供內容創作者使用的產品，並安排「真人快打1」（Mortal Kombat 1）、「EA SPORTS FC26」及「極限競速」（Forza）等遊戲競賽。參觀者除了可以試用設備，也能與角色扮演者互動，並利用電腦製作個人化ROG造型徽章，讓科技展示融入遊戲與流行文化。

另一台灣品牌微星科技（MSI）則展示多款電競筆電、掌上型遊戲裝置，以及限量版創作者筆電，透過實機操作向南非消費者呈現台灣在高效能運算、人工智慧應用與產品設計的實力。

展示產品中還將梵谷名作「星夜」及「隆河上的星夜」融入機身設計，吸引不少參觀者拍照。這款筆電具備360度翻轉功能，可切換一般筆電、平板及帳篷模式，兼顧商務、創作與行動娛樂需求。

微星南非筆電行銷經理沃爾馬蘭斯（DwayneWolmarans）接受中央社記者訪問時表示，這款電腦主要面對使用Photoshop、Adobe Premiere等軟體的內容創作者，同時具備商務功能與遊戲效能，讓使用者即使在移動途中，也能處理工作、進行創作或享受遊戲。

沃爾馬蘭斯在南非負責微星筆電產品行銷約2年。他告訴中央社，去年曾前往台灣微星總公司接受產品展示與展場相關培訓，進一步了解品牌產品及總部運作，期間也造訪台北101等景點。

他表示，台灣之行讓他留下深刻印象，他非常喜歡台灣，也期待未來能夠再次造訪。

駐南非辦事處經濟組組長羅清榮及秘書劉湘俊也前往會場，參觀華碩與微星展區，了解台灣科技品牌在南非的產品展示及市場推廣情況，並與微星南非團隊交流。

隨著南非遊戲社群、電競活動及內容創作者市場持續發展，台灣科技品牌透過非洲動漫展讓消費者直接體驗產品，不僅提升品牌能見度，也從電競及流行文化切入，拉近台灣科技與非洲新世代消費者間的距離。