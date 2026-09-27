為省運費「花更多錢來省小錢」 專家揭電商心理陷阱：怕吃虧反被掏空

「再湊兩百元即享免運」、「倒數三天特惠」、「限量一百組售完為止」，每逢網購促銷，這類宣傳標語總能精準挑動消費者的敏感神經，讓人不知不覺往購物車塞入更多未經計畫的商品。日本知名學者與行為經濟學專家池上彰深入分析指出，日常消費決策看似自主，其實早已深陷商人精心策劃的心理圈套。

池上彰在《人們為什麼願意掏錢？：池上彰的行為經濟學入門》書中舉例，消費者原本清單中僅挑選了總價800元的必需品，但在結帳畫面看到「滿1,000元免運」的提示後，常會立刻停下結帳動作，花費大量時間在網站上尋找價值200元的瑣碎小物湊數，最終將非預期的商品全數買單。

從純粹的數學邏輯審視，這項舉動存在著明顯矛盾：若原始物流運費僅需50至60元的銅板價，消費者為了免除這筆小額費用，反而額外掏出了整整200元購買非生活急需品。池上彰形容，「免費」這兩個字宛如強大的心理咒語，能在瞬間麻痺人們對金錢支出的理性感知，讓這種「花更多錢來省小錢」的荒謬行為，在當下顯得無比合理。

除了免費誘惑，商家巧妙利用「稀缺性」製造的飢餓行銷，同樣是加速消費者失控下單的推手。舉凡「特價限時三天」或「名額僅限前一百名」，字面上看似單純告知檔期，其實在潛意識層面施加「現在不下單就是吃虧」的巨大心理壓力。這種現象在行為經濟學中被定義為「損失規避」（Loss Aversion）。人類面臨同等程度的失去與獲得時，承受損失所帶來的痛苦挫敗感，遠遠高於獲得同等好處的愉悅；因此，與其強調「購買能獲得多少好康」，商人若營造「不買將蒙受實質損失」的焦慮感，更能輕易促成交易。