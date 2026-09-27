德國AI新創公司籲歐洲樂觀看待 否則難抗美中巨頭

德國AI影像新創公司「黑森林實驗室」執行長隆巴赫今天表示，儘管外界對AI風險疑慮升高，歐洲仍應樂觀看待人工智慧（AI），否則發展恐落於美國與中國之後。

法新社報導，德國AI影像生成專業公司「黑森林實驗室」（Black Forest Labs）執行長隆巴赫（RobinRombach）表示：「我認為歐洲的心態需要轉變為樂觀與機會導向，而不是風險與恐懼取向。」

歐洲在尖端AI模型方面落後美國與中國，政策制定者與企業一直急於尋找方法迎頭趕上。

不過，近幾週辯論焦點已轉向安全議題，因為安全漏洞促使部分業界領袖呼籲放慢這項技術的發展。

隆巴赫公司的總部設於德國佛萊堡（Freiburg），名稱取自鄰近的黑森林（Black Forest），如今它已是AI影像生成模型領域的知名開發商。

這家估值約32.5億美元的新創公司，近期因宣布由美國導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）出任顧問而登上新聞版面，此舉引發部分好萊塢人士不滿，擔心AI將取代未來的製作機會。

現年33歲的隆巴赫，曾協助開發「潛在擴散」（latent diffusion）技術，這項突破性技術是當今許多AI影像生成系統的基礎。

此成果促使隆巴赫與同僚在2024年共同成立「黑森林實驗室」，目前員工逾100人，旗下FLUX系列模型可依文字生成靜態與動態影像，公司如今也正拓展至實體AI領域。

儘管公司源於佛萊堡，隆巴赫本人也來自當地。但「黑森林實驗室」與美國及科技圈的聯繫也很緊密。

「黑森林實驗室」在舊金山設有第二總部，並曾在草創初期，獲得安德立森霍洛維茲（AndreessenHorowitz）創投公司的資金挹注。

隆巴赫表示，「如果你想在競爭激烈的領域打造前沿模型，就必須快速行動。」

他補充說，成功需要「某些要素」，例如充沛的資金與運算能力。

除「黑森林實驗室」之外，歐洲還有其他具競爭力的AI公司，包括法國的Mistral，但外界普遍認為，歐洲仍落後於OpenAI、Anthropic等美國企業，以及DeepSeek等中國實驗室。

歐洲監管中心（CERRE）的麥爾斯（Zach Meyers）呼應隆巴赫的看法，表示歐洲AI成長與創新的「最大障礙」在於資金取得管道。

專精歐盟數位政策的麥爾斯表示，多數歐洲企業仰賴銀行融資，銀行傳統上比創投業者更為謹慎，較不願意支持恐需多年才能獲利的企業。

由於測試期間發生AI規避管控的事件，外界對AI疑慮持續升高，部分人士嚴厲警告AI可能造成的威脅。

隆巴赫強調，他的公司專注於「開放權重」（open-weight）AI模型，部分模型可供研究人員與開發者下載，這能「提升透明度，也能提升安全性」。

隆巴赫呼籲以開放方式推動AI發展，警告這項關鍵技術若由少數幾家公司掌控，監督將變得更加困難。

但對隆巴赫而言，最大的危險其實在於人類自身可能的缺失。他說：「能夠毀滅人類的主因，就是愚蠢。」