美國10年期公債殖利率到5.2% 反映經濟優於預期…美股還有哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括第2季國內生產毛額（GDP）終值；9月經濟諮商局消費者信心、ISM製造業指數、非農就業報告、Challenger 裁員人數；8月JOLSs職位空缺、工廠訂單等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括美光、埃森哲、Nike、嘉年華、CarMax、Uranium Energy、Critical Metals等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

美國10年期公債殖利率衝到5.2%，遠高於2月低點的4%以下。富蘭克林投顧指出，這反映在消費韌性、AI基建熱潮下，經濟成長表現優於預期。殖利率的變化與其說是市場短期波動，不如說是全球金融危機「長期停滯」結束後的正常化。近期股市表現也印證了此觀點。

富蘭克林投顧指出，儘管殖利率上升壓低估值，但牛市行情仍因企業獲利強勁成長而得以延續。展望未來，若通膨低於預期或回落，可能促使市場下調貨幣政策路徑預期，而由AI驅動的生產力提升也有助在不引發通膨反彈下支持經濟成長。長債殖利率下滑，可能是推動下一輪股市上漲的催化劑。