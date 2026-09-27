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中國綠能輸出帶來全球減碳量 超越英國全年排放

中央社／ 北京/新德里27日綜合外電報導

最新分析顯示，中國去年潔淨科技出口所帶來的碳排放減量，超過英國一年的碳排量，凸顯中國綠色科技熱潮對全球氣候產生的影響日益擴大。

路透社引述能源與清潔空氣研究中心（CREA）共同創辦人糜偉（Lauri Myllyvirta）分析指出，去年中國出口的包括電池、風力發電機、電動車及最具代表性的太陽能板，合計幫全球減少約3.74億公噸的碳排當量。CREA

是位於赫爾辛基的環保與能源智庫。

若以這些產品的使用壽限計算，中國2025年的潔淨科技出口品可望減少約69億公噸碳排，減碳量不僅較2024年成長31%，也已相當於印度去年總碳排量的兩倍。

中國目前既是全球最大的碳排國，也是推動減碳所需潔淨技術的最大生產與出口國。憑藉龐大規模與低成本，中國製造的風力發電機、太陽能板、電池與電動車，已重塑全球電氣化與減碳的成本結構，在開發中國家更發揮關鍵作用。

分析顯示，近1/3的減排效益來自中國對南亞出口的太陽能產品。巴基斯坦目前正經歷一波太陽能熱潮，使太陽能發電占總發電量的比重在全球名列前茅。

糜偉說：「太陽能和電動車目前在新興國家快速成長，這在5年前、也就是中國潔淨科技製造業暢旺前是無法想像的事。中國製造業熱潮帶動供應增加、價格下降之際，過去5年全球又正好經歷兩次化石燃料價格衝擊，加大潔淨科技的採用。」

根據中國海關數據，包括太陽能板、風力發電機、電池及電動車在內的潔淨科技產品，去年出口總值達1940億美元；今年截至6月，出口額就已達1280億美元。

數據看世界（Our World in Data）彙整的資料顯示，2024年全球碳排總量約為390億公噸。

另一方面，根據印度電力部官員說法，預計到2035至2036年，印度約一半的用電仍得靠燃煤。隨電力需求大幅成長，印度除快速擴大再生能源，還是得繼續依賴火力發電。

印度電力部司長拉吉（Aadhar Raj）24日在一場產業活動中說，火力發電仍得在很長一段時間內擔綱重任，印度的首要任務是確保電力供應充足，其次是讓電價可負擔、具永續性且可靠；拉吉將能源安全形容為國家安全議題。

印度除著眼燃煤發電，也開始探索利用煤炭氣化技術生產如甲醇、合成天然氣、液體燃料等碳氫化合物。拉傑表示，如此一來可取代部分進口品。

當前印度面臨減碳挑戰，尤其隨用電快速增加而必須擴大燃煤發電；印度目前是全球第三大溫室氣體排放國。

印度中央電力局（Central Electricity Authority）高層官員古普塔（Praveen Gupta）表示，到2035至2036年，燃煤發電仍將占印度總發電量約一半。

英國 減碳 綠能

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