科技巨擘掀代理式AI大戰 競逐全天候個人助理

社群巨擘Meta於9月9日推出個人智慧代理Muse後不到2週，就登上美國App Store的iPhone免費App下載排行榜首，掀起全球代理式人工智慧（Agentic AI）熱潮。AI正從過往被動回答問題的聊天機器人，加速邁向能全天候主動替使用者處理日常瑣事的全新時代。

Meta在台灣時間24日舉行的Connect 2026開發者大會宣布將Muse延伸至AI眼鏡，讓智慧代理不再侷限於手機與桌上型電腦。使用者不僅能透過專屬語音模型進行深度對話，由Meta Superintelligence Labs開發的Muse Realtime Avatar具身化技術還能提供富有表情、可互動的虛擬形象。

在功能整合方面，Muse不僅擁有獨立專屬電子郵件地址以協助代辦事務，其Mac桌機版更支援電腦操作功能，能在使用者授權下自主操作應用程式、跨工具處理排定任務。

未來數月Meta將把Muse導入AI眼鏡，使用者無須動手即可使用，只要喊出智慧代理的名字就能啟動。Muse也能針對眼前所見直接採取行動，使用者無須額外描述情境，無論是貨架上的商品、牆上的傳單，或一長串開學用品清單，只要開口詢問，Muse就能接手處理。不過，目前Muse尚未在台灣市場推出。

面對Meta的強烈攻勢，搜尋龍頭Google也不甘示弱，積極擴展旗下個人AI代理Gemini Spark。GeminiSpark由Gemini 3.6 Flash模型驅動，標榜「24小時不打烊」，能安全在Google雲端基礎架構的背景持續運作；即使使用者闔上筆電或鎖定手機螢幕，系統仍可自主監控並代勞繁瑣任務。

Gemini Spark主打與Google Workspace工具原生整合，能自動爬梳Gmail郵件以整理活動通知、核對外燴餐飲限制、彙整飯店與航班行程到試算表，甚至能主動檢查數位發票與訂閱服務漲價情況、預先草擬退訂信件。在技術架構上，Gemini Spark深度支援模型情境協定（Model Context Protocol），能與第三方工具無縫銜接，已陸續開放給包含台灣在內的Google AI Pro與Ultra訂閱用戶。

軟體巨擘微軟（Microsoft）也全面重構旗下AI平台，25日發表全新Copilot，加入Home、Code與Autopilot等3大新功能。其中，Autopilot正是持續運作、主動執行任務的個人化代理，即便在使用者離線時也能推進任務。

Autopilot採用雲端託管架構，具備專屬身分、記憶與工作空間，並由Microsoft IQ驅動，能深度理解組織運作。使用者只需設定名稱、角色與目標邊界，Autopilot就能主動在Teams、Outlook與文件等環境中執行任務並持續回報進度，無須隨時等待使用者下達提示詞。

除了Meta、Google、微軟3大陣營之外，OpenAI、Anthropic等生成式AI業者也正加速研發具備自主工作流（Agentic Workflows）、跨應用程式操作與電腦控制能力的代理式AI產品，搶攻龐大的企業與個人助理商機。

市調機構Counterpoint Research首席分析師施尼曼（Gerrit Schneemann）表示，Google等科技巨擘已不再只是單純與競爭對手進行底層AI模型的跑分比較（benchmarking），競爭焦點已轉向「AI代理的賦能、部署與整合」。

施尼曼指出，對企業而言，重心正從單純的聊天機器人（chatbots）轉向多代理架構（multi-agentarchitectures），特別是長週期任務的自動化與支援通用商務協定（UCP），以因應即將到來的自主採購代理浪潮。

然而，他也提醒，代理式AI全面普及仍面臨不少挑戰，包括全球各地資料中心容量、5G建設與具備AI能力裝置的滲透率差異，生態系需要時間消化與採用；更重要的是，終端使用者面臨一定的學習曲線，業者在推進各項功能的同時，必須確保系統的透明度、可靠性與安全性，才能消弭大眾疑慮，順利推動代理式AI的落地採用。

代工廠和碩（4938）董事長童子賢日前受訪指出，代理式AI本來就是現階段AI發展的核心重點，就像是「服務型軟體機器人」；過去的應答式AI「你不問，它就不答」，而代理式AI會在沒事時主動替使用者排憂解難，這項趨勢顯示出AI應用正逐步落地，台灣製造業與供應鏈將持續從中受惠。

談到市場對代理式AI主動介入與資安失控的擔憂，童子賢巧妙比喻，「不能因為怕撞車就不開車」。正因為這項技術太強大，大家才會害怕失控，因此回過頭來強化安全性、落實上架前的安全驗證是正確且必要的做法。

童子賢強調，正如19世紀末電力剛普及時，人們也曾恐懼觸電，但隨著規範與安全機制成熟，如今電力已融入日常生活，而AI也正走在各界攜手建立規範、邁向務實落地的必經之路上。