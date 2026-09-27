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武裝團體封鎖利比亞輸油管線 國營油企宣布恢復運作

中央社／ 利比亞首都的黎波里26日綜合外電報導

利比亞國營石油公司今天宣布，1條遭武裝團體封鎖數日的輸油管線已恢復運作，結束這起據稱造成9500萬美元損失的事件。

法新社報導，這條輸油管線連接利比亞西南部的沙拉拉（Al-Sharara）油田，以及地中海沿岸的札維耶（Zawiya）出口碼頭。

利比亞國家石油公司（National Oil Corporation，NOC）透過聲明表示，管線的第7號閥門已重新開啟，原油輸送作業也已恢復。

這條輸油管線由阿卡庫斯（Akakus）公司營運，該公司由NOC與西班牙力豹仕集團（Repsol）、法國道達爾能源（Total Energies）、奧地利石油天然氣集團（OMV）及挪威國家石油公司（Equinor）合資成立。

NOC表示，一個武裝團體21日關閉閥門，導致石油產量大幅下降，但並未說明幕後人士身分或他們提出的要求。

近年來，利比亞的石油與天然氣設施經常遭到封鎖，原因包括社會不滿、安全威脅及政治爭端。

利比亞 石油 原油

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