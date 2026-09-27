美嚴審原產地 台商：完善越南製程拒當中國商品轉運站

越南領導人蘇林訪美，使中國商品轉運議題再引關注。面對美方嚴審，越南台商告訴中央社，須以「原料國際化、生產實質化、設備自動化、市場分散化」為目標，強化越南製造能力，降低依賴單一國家風險與中國轉運疑慮。

越共總書記蘇林（Tô Lâm）日前出訪美國，推進美越雙邊經濟關係、貿易失衡和供應鏈安全的高層對話。面對美國對越南成為中國「洗產地」轉運國的疑問，蘇林更在21日向彭博社強調，不會讓中國在內的其他國家借道越南轉出口。

這番回應，再次引起各界對越南和中國在供應鏈依賴關係的討論。中國媒體25日刊登「越南想搶世界工廠注定一場空，野心與現實的差距」評論，稱越南與中國太近，質疑能否切斷對中國依賴、轉向美國。

於此同時，東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）23日也公布「越南2026年年度諮詢報告」，聚焦美國貿易保護主義升溫下，越南供應鏈面臨的挑戰。

AMRO報告指出，儘管越南保有穩固的國內價值鏈，但由於嚴重依賴中國的中間投入，越南對美國出口的快速擴張正受到美方嚴格的原產地等貿易審查。

根據AMRO，在電子、手機、半導體及消費電子產品的出口上，越南主要依靠長期外國直接投資與跨國企業的生產網絡，且供應鏈並非完全在越南本地完成，尤其是關鍵零組件、原材料、機械設備與中間投入品不少仍來自海外，尤其中國。

據越南海關總局統計今年1月資料顯示，中國為越南機械、設備及零件最大進口來源國，占越南機械、設備及零件進口總額之66.5%，月增2.8%，較去年同期增加53.57%。

越南台灣商會聯合總會太平分會秘書長吳俊德26日接受中央社訪問時表示，這幾年台商在越南經營製造業最大挑戰之一，就是如何在中國完整而低成本的供應鏈及越南原產地規定間，找到可以長期生存的方式。

同為越南泰樺公司總經理的吳俊德坦言，中國供應鏈完整且具價格優勢，使得許多企業即使已把生產基地移到越南，還是很難完全脫離中國供應鏈。

然而，「越南不能只是把中國產品運進來，換個包裝、貼上越南製造，就變成越南產品出口。這幾年越南政府對原產地、進出口及加工程序的管理愈來愈嚴格，美國對經由第三國規避關稅的情況也非常重視」。

他告訴中央社，未來競爭不會只是誰較便宜，而是哪家企業能在中國、越南及其他國家之間把原料、製程、設備、人工、關稅與市場做出最合理的配置。不僅因為關稅，而是要降低依賴單一國家的風險，「原料國際化、生產實質化、設備自動化、市場分散化」即是其目標。

越南出口高度依賴美國，2025年美國約占越南出口的32.2%，是越南最重要的單一出口市場。然而，越南對美國出口增加，並不代表供應鏈已經完全脫離中國，而更可能是形成了「中國提供部分投入品、越南進行加工或組裝、產品再出口美國」的跨境生產模式。

報告認為，越南受惠於企業「中國加一」布局，但其出口製造仍深度依賴中國來源的零組件與原材料；在美國加強貿易保護及反規避審查情況下，越南須提高本地附加價值、強化原產地管理，證明自己是具備實質生產能力的製造基地，而非只是中國供應鏈通往美國的中轉站。

吳俊德的觀察與報告不謀而合。他說，台商現在真正要思考的，是「如何重新安排供應鏈，讓越南工廠真正具備生產及加工的價值」。重點在於採購中國原料、零組件或設備的同時，重新檢討每一道製程，把生產鏈拆開，在不同國家配置最適合的製程。

他指出，在保留中國具有成本及供應鏈優勢部分的同時，越南須建立真正的製造能力；如有需要，可再搭配其他東南亞國家，形成多地生產的布局，「而非用過去『換包裝、換標籤、轉一手』的思維」。

吳俊德認為，只要原料合法，也不需因來自中國而完全排斥，但必須完善在越南的製程，「讓越南工廠不是轉口站，而是真正具有製造能力的生產基地。同時利用自動化設備降低人工依賴，提高生產效率及品質穩定度，抵銷越南缺工與工資上漲帶來的成本壓力」。

越南如何減少對美國市場的依賴、對中國投入品的依賴，以及美國對「經由越南轉口」或規避關稅的疑慮，將成為越南未來經濟與貿易政策的主要挑戰。