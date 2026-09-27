聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士子公司 擬明年在美上市

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

南韓記憶體大廠ＳＫ海力士旗下儲存事業Solidigm（思得）考慮最快明年在美國上市，可能籌資一百五十億美元。路透引述知情人士報導，Solidigm已邀請投資銀行提案，遴選上市承銷團隊；若計畫成行，可能成為美國歷來規模最大的半導體公司上市案。

路透指出，Solidigm上市後估值可能高達一千五百億美元，彭博引述知情人士報導的估值為最高一千億美元。上市規模、時機和估值仍在初步討論階段，可能隨市場情況改變。ＳＫ海力士表示，Solidigm正評估提升競爭力的各種方案，但尚未確定具體計畫。

若估值達一千五百億美元，Solidigm將遠超近年上市的半導體業者。安謀（Arm）二○二三年上市時估值約五百四十億美元；Cerebras Systems在二○二六年上市時，按全面稀釋後股數計算，估值約五百六十億美元。路透引述知情人士指出，Solidigm可能藉上市，吸引看好人工智慧（ＡＩ）基礎設施的投資人。

Solidigm總部位於美國加州蘭喬科爾多瓦，生產ＮＡＮＤ快閃記憶體和固態硬碟（ＳＳＤ）。

ＳＫ海力士在二○二○年宣布以約九十億美元收購英特爾的ＮＡＮＤ以及ＳＳＤ事業，並且於二○二一年成立了子公司Solidigm。

Solidigm供應伺服器、雲端設施和資料中心使用的企業級ＳＳＤ，也開發供ＡＩ應用使用的大容量儲存產品。

SK海力士 海力士 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SK海力士旗下儲存晶片事業Solidigm擬在美上市 挑戰半導體史上最大IPO

下周開盤前必看！5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線

傳音控股 擬啟動赴港上市推介

美資料中心投資占比衝高

相關新聞

美銀：去槓桿化風潮不利美股 緊盯美債殖利率、恐慌指數及金融股

美銀（BofA）策略師警告，美國公債殖利率勁升，加上市場波動升高助長去槓桿化，可能給美股帶來重大衝擊。投資人應密切關注美債殖利率、美債「恐慌指數」，以及金融股表現。

Nike 失寵 投資評級遭降

華爾街對運動用品大廠Nike的寵愛程度降到至少是25年以來最低，美國銀行（BofA）將它的投資評級，由原先的中立，降至「落後大盤」，成為最新一個嫌棄Nike的華爾街大咖。

蓋茲：AI遭濫用 恐死10億人

比爾蓋茲告訴NBC，AI若落入惡人之手，足以殺死10億人。蓋茲指出，華府絕對必須通過聯邦法律，對AI進展建立保障及監管體系。他強調，「沒有人認為自我規範就已經足夠」，立法將使AI產業受到一些約束，但又不會使業者的動作急劇減緩。

中國大陸醫療器械貿易談判卡關 對歐盟態度表達不滿

醫療器械公共採購和大陸插電式混動汽車（PHEV）進口，一直是中國大陸與歐盟談判的焦點，知情人士表示，本周在北京開展磋商後，中方與歐盟在醫療器械貿易問題上仍「陷入僵局」，兩名中方消息人士形容與布魯塞爾的談判「困難重重」，並表達了對「歐盟不靈活且不願妥協」的不滿。

世界星國12吋廠9月28日開幕 可望於2027年第1季量產

晶圓代工廠世界先進新加坡VSMC旗下12吋廠將於28日舉辦開幕典禮，世界先進董座方略與合資夥伴恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）執行長Rafael Sotomayor、新加坡官方代表等將出席；這場開幕典禮，象徵著世界先進攜手夥伴布局12吋廠重要里程碑。

美股收漲 本周緊盯通膨就業

美國股市25日和周線均全面收高。本周美國將公布通膨和就業數據，牽動居多年高點的美國公債殖利率，考驗這波股市漲勢能否延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。