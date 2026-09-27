美股動能 緊盯通膨、就業牽動債市

美股四大指數上周五全面收高。本周美國將公布通膨和就業數據，牽動居多年高點的美國公債殖利率，考驗這波股市漲勢能否延續。

伊朗提出新方案，表示若美國滿足若干條件，可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復商討結束戰事的協議。消息使布蘭特原油期貨廿五日下跌百分之二點一，收每桶一○四點三二美元，回吐上周部分漲幅。

債市賣壓也暫時減輕。美國十年期公債殖利率廿五日一度升至約百分之五點二三，隨後回落，收在約百分之五點一八，仍創二○○七年以來收盤新高。卅年期殖利率盤中則盤旋在百分之五點五高點。

殖利率後續走勢，不能只看油價。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）指出，美國經濟成長強勁、政府債務引發疑慮，加上市場預期聯準會（Fed）還會升息，都推升了長債殖利率。即使美伊談判使油價回落，若本周物價和就業數據仍顯示經濟過熱，美債殖利率可能繼續居高。反之，若通膨降溫、就業成長放緩，市場對升息的預期才可能減弱。

部分投資人擔心，若十年期公債殖利率維持在百分之五點二左右，或進一步升高，舉債成本可能拖累股價和經濟成長。路博邁經理人普特爾說，殖利率正逐漸升至足以抑制股市和經濟活動的水準。殖利率攀升也使房貸和企業借款更貴；美國卅年期固定房貸利率本周升至百分之七點四五，為逾兩年最高。投資人接下來須留意，高利率是否逐漸拖累消費和企業支出。

廿五日公布的密西根大學消費者信心指數顯示，九月信心降至四個月低點，消費者對通膨的預期升高；另一方面，美國八月企業設備訂單增幅優於預期。經濟仍有韌性，物價卻遲遲未回到聯準會目標，使市場繼續押注升息。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估聯準會下月升息的機率超過六成。

未來一周首先要看卅日公布的八月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數。同日將公布財報的美光科技，也將檢驗人工智慧（ＡＩ）帶動的晶片需求能否繼續支撐科技股。

本周五公布的九月就業報告則是另一項關鍵考驗。路透調查的經濟學家估計，美國非農就業人口將增十萬人，失業率為百分之四點二。若就業成長遠超預期，市場可能提高十月升息的預期；若數據轉弱，投資人須評估消費和企業獲利能否維持成長。