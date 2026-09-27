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中國大陸醫療器械貿易談判卡關 對歐盟態度表達不滿

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中歐在醫療器械問題陷入僵局。圖為在上海進博會展出的醫療器械產品。（中新社）
中歐在醫療器械問題陷入僵局。圖為在上海進博會展出的醫療器械產品。（中新社）

醫療器械公共採購和大陸插電式混動汽車（PHEV）進口，一直是中國大陸與歐盟談判的焦點，知情人士表示，本周在北京開展磋商後，中方與歐盟在醫療器械貿易問題上仍「陷入僵局」，兩名中方消息人士形容與布魯塞爾的談判「困難重重」，並表達了對「歐盟不靈活且不願妥協」的不滿。

知情人士還補充說，雙方正在就布魯塞爾計劃對大陸製造的插電式混合動力汽車（PHEV）實施進口保障措施進行「密集磋商」。

南華早報報導，去年6月，歐盟聲稱，一項調查發現所謂「確鑿證據」，顯示大陸存在「歧視」歐洲企業的行為、限制歐盟醫療器械生產商獲得大陸政府合約，並以此為由，宣布禁止大陸醫療器械製造商未來五年內參與價值超過500萬歐元的歐盟公共採購項目招標。

中方對此表示堅決反對，並於次月宣布將無在華業務的歐盟公司排除在價值超過人民幣4,500萬元的醫療器械政府採購項目之外。

上周，大陸商務部就「歐盟希望大陸自願限制混動汽車對歐出口」答記者問時也表示，所謂自願出口限制嚴重違反世貿組織規則，違背市場經濟規律和公平競爭原則。中方對此堅決反對。

先前有外媒報導披露，歐盟正尋求中方承諾將混合動力汽車在歐盟市場的銷量限制在約15%的水準，目前這一數字超過三分之一。

發言人強調，中方的立場是一貫的，中歐之間的任何解決方案必須確保利益平衡，必須符合世貿組織規則和各自國內法律，並充分照顧雙方業界利益。

歐盟正討論是否加徵更多關稅，或採取強硬貿易措施，以抑制大陸進口。路透早前報導指出，歐盟領導人今年6月已呼籲歐盟透過對話與大陸取得成果，並確保歐盟擁有捍衛自身利益所需的工具。

貿易談判 歐盟 布魯塞爾

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